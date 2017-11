Wahlkampf in U-Haft: Kataloniens Ex-Vizechef wird ERC-Spitzenkandidat

Auch die früheren Regionalminister der ERC stehen auf der Liste

Madrid/Barcelona – Die Partei des abgesetzten katalanischen Vizeregierungschefs Oriol Junqueras will den in Untersuchungshaft sitzenden Politiker bei der Neuwahl in Katalonien am 21. Dezember erneut als Spitzenkandidaten aufstellen. Dies habe die linksnationalistische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) am Samstag beschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press.

Auch die früheren Regionalminister der ERC, die ebenfalls in U-Haft sind oder sich zusammen mit dem abgesetzten Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, nach Brüssel abgesetzt haben, stünden auf der Liste, hieß es weiter. Nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Regionalparlaments waren Junqueras und sieben weitere Politiker vor Gericht vernommen und Anfang November inhaftiert worden.

Hafstraße drohen

Puigdemont und vier weitere Politiker hatten sich kurz vor Anklageerhebung nach Brüssel abgesetzt. Allen Politikern drohen langjährige Haftstrafen. Ihnen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Auch Puigdemont hatte trotz seiner Probleme mit der Justiz angekündigt, als Spitzenkandidat seiner Partei PDeCat zur Verfügung zu stehen. (APA, 11.11.2017)