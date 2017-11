Tiroler Grüne wählen Ingrid Felipe erneut zur Spitzenkandidatin

Im Februar stehen in Tirol Landtagswahlen an. Am Samstag erstellt die Landesversammlung die Liste. Ingrid Felipe wird die Partei weiter anführen

Igls – Die Stimmung ist angespannt. Im Congress Igls trifft sich am Samstagvormittag die Landesversammlung der Tiroler Grünen. 200 Mitglieder sind gekommen, um die Liste für die Landtagswahl am 25. Februar 2018 zu wählen. Seit 2013 regieren die Grünen in Tirol als Juniorpartner der ÖVP mit. Ingrid Felipe, bis vor Kurzem noch Bundessprecherin, fungiert als stellvertretende Landeshauptfrau an der Seite Günther Platters.

Im Lauf des Tages werden die Listenplätze durch Wahl der Mitglieder bestimmt. Felipe wird wieder als Spitzenkandidatin kandidieren. Die zweite grüne Landesrätin, Christine Baur, wird nicht mehr antreten. Der STANDARD wird im Lauf des Samstages von der Landesversammlung und den Wahlen berichten.

Migration als Zankapfel

Zu Beginn wird der erste Listenplatz gewählt. Es kandidieren Ingrid Felipe und Chris Veber. Felipe entschuldigte sich in ihrer Rede: "Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Das Ergebnis vom 15. Oktober hat das gezeigt. Ich entschuldige mich für die falschen Entscheidungen und die daraus resultierenden Kränkungen und Verletzungen." Felipe sagt, sie habe daraus gelernt. Ihre Erkenntnis: "Wir müssen wieder Widersprüche aushalten." Sie betonte in ihrer Rede das Thema Migration. Wer Hilfe brauche, der müsse diese erhalten. Egal woher er komme und an welchen Gott er glaube.

Ihr Gegenkandidat Chris Veber, der sich spontan zur Kandidatur entschieden hat, nutzte die Gelegenheit, um in seiner Rede die Haltung der Grünen in Sachen Migration zu hinterfragen: "Liebe Ingrid, rede nicht nur von Flüchtlingen. Wenn wir sagen, Migration für alle ist möglich, wird uns keiner mehr wählen." Veber nannte das Migrationsthema als Grund für den Absturz der Partei. Man müsse wieder andere, grüne Themen in den Vordergrund rücken und klar sagen, dass nicht jeder nach Österreich kommen könne, der wolle: "Das ist eine wunderschönen moralische Position, aber wir haben die Verantwortung, zu entscheiden, wer kommen darf." Veber, Kind ungarischer Flüchtlinge von 1956, ist einfaches Mitglied der Innsbrucker Grünen und betreibt einen Videospielhandel.

Felipe an der Spitze bestätigt, Mair auf Platz zwei

Die Delegierten schenkten erneut Ingrid Felipe das Vertrauen und wählten sie mit 79,06 Prozent wieder zur Spitzenkandidatin. Sie nimmt die Wahl an. Auf Platz zwei konnte sich der derzeitige Klubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, Gebi Mair, mit 55,88 Prozent gegen die drei Gegenkandidaten Helmut Deutinger (11,76 Prozent), Heribert Insam (20,09 Prozent) und Chris Veber (6,86 Prozent) durchsetzen. (ars, 11.11.2017)