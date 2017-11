TV- und Radiotipps für Sonntag, 12. November

Kisses to the Children, Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2, Springflut: Schatten der Vergangenheit, Im Zentrum und In der Stunde des Luchses

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Rudolf Kaske, Präsident der Arbeiterkammer, stellt sich den Fragen von Christian Nusser (Heute) und Brigitte Handlos (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus 1) Wahl. Im Interview mit Patricia Pawlicki: der neue SPÖ-Klubobmann, Noch-Bundeskanzler Christian Kern. 2) Beginn: der neue Nationalrat. 3) Bilanz: die abgelaufene Gesetzgebungsperiode. Bis 12.30, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Orientierung 1) Nach Kritik am Papst: 50.000 Unterschriften "pro Franziskus". 2) "Sorge um soziales Klima": Österreichs Bischöfe zur Lage der Nation. 3) Verkaufte Körper: Solwodi hilft Opfern von Prostitution. 4) Oktoberrevolution 1917: das Trauma der russisch-orthodoxen Kirche.

Bis 13.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat 1) Mehr Schutz für Europas autochthone Minderheiten. 2) Gebärdensprache hilft aus der Isolation. 3) Harri Stojka wird 60.

Bis 14.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Kisses to the Children (GR 2012, Vassilis Loules) Versteckt hinter einer Fensterscheibe musste die damals 10-jährige Rosina Asser-Pardo den Deportationszug der jüdischen Bevölkerung von Thessaloniki mit ansehen. Der Film lässt die Erinnerungen von fünf Protagonisten aufleben und berichtet auch vom jüdischen Leben in Griechenland, bevor die Nazis das Land überfielen. Bis 22.30, Okto

20.15 FINALE

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 (The Hunger Games: Mockingjay Part 2, USA 2015, Francis Lawrence) Jennifer Lawrence rüstet sich für den finalen Showdown. Die Rolle als Galionsfigur der Revolution im Medienkrieg von Julianne Moore und Philip Seymour Hoffman genügt ihr nicht – sie will tief ins Kapitol vordringen, um der Schreckensherrschaft von Donald Sutherland ein Ende zu setzen. Wie es sich für ein Finale gehört, wird das nicht gerade einfach. Bis 22.15, ORF 2

vipmagazin

20.15 BERGIG

In den Bergen daheim: Rocky Mountains Die Rocky Mountains erstrecken sich über 5000 Kilometer – von New Mexico im Süden der USA bis in die kanadische Provinz British Columbia im hohen Norden. Ein gigantisches Naturwunder und ein Zufluchtsort für Tiere und Menschen.

Bis 21.15, Servus TV

22.00 DÜSTER I

Springflut: Schatten der Vergangenheit (1/5) (S/D 2017, Niklas Ohlson, Mattias Ohlsson) In einer sternenklaren Vollmondnacht wird eine hochschwangere Frau am Strand eingegraben. Sie ertrinkt, als die Springflut kommt. 25 Jahre später ist der Fall ungelöst, die Polizeischülerin Olivia Rönning (Julia Ragnarsson) stößt darauf und entdeckt zuerst, dass ihr Vater involviert war. Cilla und Rolf Börjlind zeichnen verantwortlich für einen Krimi-Fünfteiler, der sogar Henning Mankell das Fürchten gelehrt hätte. Bis 23.25, ZDF

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Das Paralleluniversum der Konzerne und Superreichen – Wer schließt die Steuerfluchtrouten? Unter der Moderation von Claudia Reiterer diskutieren: Ferdinand Lacina (Ex-Finanzminister), Lisa Mittendrein (Attac), Rudolf Elmer (Ex-Bankmanager, Whistleblower), Olaf Gersemann (Autor und Ressortleiter Wirtschaft und Finanzen, Die Welt), Gottfried Schellmann (Experte für internationale Unternehmensbesteuerung).

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Kleine Helden – Zwischen Hoffnung und Heimweh In Albanien leben in schwer zugänglichen Gebieten und fernab von medizinischer Versorgung viele Familien in Armut. Jährlich werden mehr als 60 schwerkranke Kinder zwischen einem Monat und 16 Jahren nach Österreich geflogen, um operiert zu werden. Filmemacherin Marion Priglinger begleitete diese Kinder. Bis 0.00, ORF 2

23.45 DÜSTER II

In der Stunde des Luchses (DK/S 2013, Sören Kragh-Jacobsen) Ein junger Däne (Frederik Johansen) ermordert ein Paar. In der Psychiatrie erhalten die Insassen Haustiere, um ihre soziale Kompetenz zu stärken. Er reagiert panisch. Aus der Katze vernimmt er die Stimme Gottes. Die Pastorin Helen (Sofie Gråbøl) soll helfen. Bis 1.10, NDR