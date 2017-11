Brasilien schlägt Japan in Frankreich mit 3:1

Serbien unter Neo-Trainer Krstajic 2:0 in China erfolgreich

Lille – Brasiliens Fußball-Nationalteam hat im freundschaftlichen Länderspiel gegen Japan einen lockeren 3:1-Sieg gefeiert. Superstar Neymar verwertete in Lille zunächst einen Elfmeter (10.), ehe er kurz darauf mit einem weiteren Strafstoß scheiterte. Die weiteren Tore der Brasilianer erhielten Marcelo (17.) und Gabriel Jesus (36.). Japan erzielte durch Tomoaki Makino (63.) noch das Ehrentor.

Videobeweis im Einsatz



Bei der Partie zweier WM-Starter kam der Videobeweis (VAR) zum Einsatz. Der fünffache Weltmeister profitierte davon rasch, als der Referee nach einem Trikotvergehen an Fernandinho und Ansicht der Bilder im Nachhinein auf Elfmeter entschied. Neymar verwertete, scheiterte sieben Minuten später aber an Japans Schlussmann Eiji Kawashima. Am Sieg der Brasilianer gab es aber nichts zu rütteln. Es war der 13. im 16. Spiel unter Teamchef Tite.

Premierensieg



Serbien gewann im ersten Spiel unter Interimstrainer Mladen Krstajic mit 2:0 in China. Adem Ljajic (20.) und Aleksandar Mitrovic (69.) trafen in Guangzhou für Österreichs Quali-Gegner. Krstajic, der Slavojub Muslin beerbt hat, setzte im Unterschied zu seinem Vorgänger auf mehr Offensive. Nachdem der von Muslin oft übergangene Ljajic die Serben in Führung gebracht hatte, fand China jedoch gute Chancen auf den Ausgleich vor. (APA, Reuters, 10.11.2017)