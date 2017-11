Was wollen Sie Ihrem Ex-Partner noch sagen?

Die Liebe noch einmal gestehen oder Wut und Enttäuschung freien Lauf lassen: Welche Worte an Ihren Ex-Partner bleiben unausgesprochen?

"Danke, dass du meine erste Liebe warst."

"Ich weiß, dass du jemand neuen finden wirst ... aber so schnell? Sie liegt in deinen Armen und ich kann nicht mehr atmen."

"Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das Leben dich zerfleischt."

Von Dankbarkeit, Trauer, tiefer Verletzung und Wut erzählen diese Sätze. Sie werden den Empfänger aber nie erreichen. Auf "The Unsent Project" gewährt ein Ex-Partner einen kurzen Einblick in die Beziehung und vor allem in das Ende der ersten Liebe.



Katharsis und Therapie

Dem oder der Ex einen Abschiedsbrief zu schreiben, der nie abgeschickt wird, oder einen Tagebucheintrag, das hat vor allem therapeutische und kathartische Wirkung. Die Enttäuschung, die Wut, die Ohnmacht, aber auch die schönen Erinnerungen werden festgehalten und können so Jahre später die emotionale Achterbahnfahrt, die bei einer Trennung häufig durchlebt wird, noch einmal Revue passieren lassen.

Es muss aber nicht immer niedergeschrieben sein. Die letzten Worte, die man in Gedanken an die einstige Liebe richten möchte, können verletzend sein, der Versuch sein, diese Liebe zurückzugewinnen, oder Versöhnliches enthalten – alle haben eines gemeinsam: Sie werden nie ausgesprochen. Die Angst vor einer erneuten Zurückweisung oder die Enttäuschung über einen vermeintlichen Seelenpartner können die Gründe dafür sein. Aber manchmal tut es einfach gut, es zu sagen und niederzuschreiben – und genau hier haben Sie die Möglichkeit dazu.

Was hätten Sie Ihrem Ex-Partner noch gerne gesagt?

Welche unausgesprochenen Gedanken an Ihre ehemalige Liebe würden Sie gerne noch loswerden? Was hält Sie davon ab? Möge das Forum Ihrer Katharsis dienen! (Judith Handlbauer, 16.11.2017)