Morgen-Update für Samstag, den 11.11.2017: Koalitionsverhandlungen, digitale Vignette und Initiative für drittes Geschlecht

Guten Morgen! Hier die News zu Ihrem Samstagfrühstück

[Inland] Schwarzes Grummeln vor "Phase II" der Koalitionsverhandlungen

[Panorama] Gerüchte über Aufhebung des Rauchverbots sorgen für Aufschrei

Klicken statt picken: Autobahnvignette nun auch online erhältlich

[International] Übergriffe auf 14-Jährige: Schwere Vorwürfe gegen Senatskandidat

[dieStandard] Initiative für drittes Geschlecht im Nationalrat geplant

[Gesundheit] Lungenentzündung ist tödlichste Krankheit für Kinder weltweit



[Restaurantkritik] Jamie's Italian: Italoküche von Jamie Oliver am Stubentor

[Wetter] Am Samstag gehen in den Morgenstunden in den Nordstaulagen einige Schauer nieder, oberhalb von 600 bis 800 m fällt Schnee. Tagsüber setzt sich weitgehend trockenes Wetter durch, lediglich in Vorarlberg bleibt es teils nass. 4 bis 12 Grad

[Zum Tag] Am 11. November 1954 erschien der zweite Teil der von J.R.R. Tolkien verfassten "Herr der Ringe"-Saga, "Die zwei Türme", in Großbritannien.