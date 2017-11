John Lewis drückt mit Monster auf die Tränendrüse

Britische Einzelhandelskette präsentiert traditionellen Weihnachtsspot von Oscar-Preisträger und mit Beatles-Cover

London – Das furchteinflößende Monster unter dem Bett wird plötzlich liebenswürdig: Mit dem Spot über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Kind und seinem Ungeheuer will die britische Einzelhandelskette John Lewis das Weihnachtsgeschäft ankurbeln und lässt sich dabei nicht lumpen: Zwei Minuten dauert der Spot, Regie führte der Oscar-Preisträger Michel Gondry ("Vergiss mein nicht!"), der auch Musikvideos für die White Stripes, Björk und Radiohead dreht. Musikalisch begleitet wird die Werbung von einem Cover des Beatles-Songs "Golden Slumbers" der Manchesterer Band Elbow.

john lewis

Weihnachtswerbung großer Kaufhausketten wird in Großbritannien traditionell groß und teuer produziert – und neigt zum Druck auf die Tränendrüse. Für seinen Spot mit "Monty the Penguin" gewannen die Macher der John-Lewis-Werbung 2015 einen Goldenen Löwen in Cannes. (red, 10.11.2017)