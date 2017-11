Schwedischer Radiosender spielte IS-Rekrutierungslied

Sender schaltet nach Hackerangriff die Polizei ein

Malmö – Ein schwedischer Radiosender hat nach einem Hackerangriff am Freitag ein Propaganda-Lied der Terrororganisation IS gespielt. Der Song sei innerhalb von 30 Minuten mehrmals gelaufen, berichtete die Zeitung "Aftonbladet". Ein Sprecher des Senders erklärte, ihre Frequenz sei mitten in der Morgenshow gekapert worden.

Das habe man aber nicht gleich bemerkt, sondern erst, als sich Hörer wegen des Songs gemeldet hätten. Das Rekrutierungslied der Terrororganisation sei in englischer Sprache gewesen. Der Sender hat nach eigener Aussage die Polizei eingeschaltet. (APA, 10.11.2017)