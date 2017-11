Xavi kündigt Karriereende an

37-jähriger Ex-Barcelona-Spieler will Trainer werden

Barcelona – Der ehemalige Barcelona-Star Xavi Hernandez will im kommenden Jahr seine Karriere beenden und künftig als Trainer arbeiten. Dies kündigte der 37-Jährige in einem Interview mit der spanischen Sport-Tageszeitung "Sport" (Freitag-Ausgabe) an. Xavi gewann mit Barcelona achtmal die Liga und viermal die Champions League. Mit Spanien wurde er 2010 Welt- bzw. 2008 und 2012 Europameister.

Seit 2015 spielt Xavi für Al-Sadd in Katar. "Meine Karriere neigt sich dem Ende zu, es geht bergab. Es ist sicher mein letztes Jahr als Fußballer", sagte der Spielgestalter. Im kommenden Jahr will der 133-fache Internationale die Trainerlizenz erwerben. (APA/Reuters, 10.11.2017)