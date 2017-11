Büro in einem Standesamt

(November 2017. Büro in einem Standesamt. Antragsteller. Beamtin.)

BEAMTIN (nachdem sie einige Zeit ein Schriftstück geprüft hat, zum Antragsteller): Sie wollen also Ihren Namen ändern. Gut. Aber was sind die Gründe dafür? Möslacher, das ist doch ein ganz gewöhnlicher, gängiger Name.

ANTRAGSTELLER (blickt die Beamtin ernst und schweigend an)

(Pause)

(Pause)

(Pause)

BEAMTIN: Ich verstehe.

(Sie stempelt das Schriftstück.

Vorhang)

(Antonio Fian, 10.11.2017)