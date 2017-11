Suljovic vs. Sporthilfe: (K)eine Einladung zur Sportler-des-Jahres-Wahl

Die Veranstalter der Sportlerwahl wollen sich entgegen anders lautenden Berichten sehr wohl um eine Einladung von Österreichs sehr erfolgreichen Dartspieler bemüht haben

Wien – Die österreichische Sporthilfe hat am Freitag Medienberichte dementiert, wonach Mensur Suljovic nicht zu der letztwöchigen Sporthilfe-Gala eingeladen worden wäre. "Ich habe mich schon darauf gefreut, habe sogar meinen Flug zum Turnier nach Glasgow verschoben", sagte der Wiener dem "Kurier" und fügt an: "Aber ich habe keine Einladung erhalten."

Laut Sporthilfe habe man aber sehr wohl und "selbstverständlich auch mit Mensur Suljovic Kontakt aufgenommen". Man habe mit dem Dartsverband gesprochen um die Kontaktdaten von Suljovic zu erhalten, wurde dabei informiert, dass dieser wohl ob seines Turnierkalenders nicht kommen könne. Man habe dann versucht, ihn telefonisch zu erreichen, was aber nicht geklappt hat. Daraufhin habe man ihm auf die Mobilbox gesprochen und die Bitte um eine Rückmeldung hinterlassen. "Leider ist diese Rückmeldung ausgeblieben."

Schriftliche Einladung nicht üblich

Laut Sporthilfe setze man "wirklich alles daran, die Sportler zur Gala zu bringen, weil es nicht nur für die Sporthilfe, sondern vor allem für den heimischen Sport ein großer Abend ist." Da überrascht dann doch, dass man es mit einer Nachricht auf die Mobilbox beließ. Laut Sporthilfe schien es jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass Suljovic kommen würde, weil ein Erscheinen des Wieners nach Rücksprache mit dem Dartsverband zu 99,9 Prozent auszuschließen gewesen wäre. Eine schriftliche Einladung sei nicht üblich, weil der Zeitraum zwischen Vorauswahl der besten fünf und der Gala mit der Sportlerwahl mit rund zehn Tagen relativ kurz sei. Schließlich sei man bisher mit telefonischer Kontaktaufnahme sehr gut gefahren, wie Manuel Latzko, Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit von der Sporthilfe dem STANDARD berichtete.

Nur einer von fünf Kandidaten anwesend

Österreichs bester Dartspieler war einer von fünf Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Jahres, die schließlich zum vierten Mal zu Gunsten von Marcel Hirscher ausging. Als einziger der Kandidaten war Skispringer Stefan Kraft in Wien anwesend. Hirscher holte sich gleichzeitig in Prag den "ANOC Award" als Europas Sportler des Jahres ab, Dominic Thiem spielte beim ATP-1000-Turnier in Paris und Jakob Pöltl war in der NBA beschäftigt.

Bereits im Vorfeld der Gala wurde Kritik laut. Snowboarder Benjamin Karl ("Ist Darts wirklich Sport?") zeigte sich verwundert über die Nominierung von Suljovic. Auch aus dem Radsportlager war Kritik laut geworden, weil es weder Stefan Denifl, der bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta die Königsetappe gewann, noch Lukas Pöstlberger, der beim Giro d’Italia nach seinem Sieg in der ersten Etappe als erster Österreicher das Rosa Trikot des Gesamtführenden trug, in die Endausscheidung schafften. (Thomas Hirner, 10.11.2017)