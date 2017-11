Kein Skitag ohne Hüttenzauber. Der kulinarische Einkehrschwung am Genussweg für Hüttenhocker führt zu erfahrenen Hüttenwirten und "Skihaubenköchen" entlang der Skipisten im SalzburgerLand.

Von diesen innovativen Wirtsleuten wird man mit ausgezeichneten Hüttenmahlzeiten überrascht: Zum Beispiel heimische Wild- oder Rindfleischspezialitäten, knackig frische Salate, cremige Süppchen, Knödel- und Nudelkreationen, auch vegetarische Gerichte, hausgemachte Mehlspeisen, Kuchen und Torten. Für Gesundheitsbewusste gibt es die gesunde Hüttenkost zu erschmecken. Selbst vegetarisch und vegan lässt es sich in der Bergwelt des SalzburgerLandes hervorragend speisen.

Echte Wintersportler können es kaum erwarten, bis die Pisten im SalzburgerLand wieder zum schier grenzenlosen Skigenuss einladen. Die Ski sind gewachselt, das Board ist bereit. Bereits die Fahrt auf den Gipfel bringt mit jedem Meter mehr Panorama mit sich. Oben angekommen beginnt das Abenteuer im Winterparadies. Mit jedem Schwung lässt sich die Piste erleben – so zeigt sich die kalte Jahreszeit von ihrer allerschönsten Seite. Die Schneekristalle glitzern, der Powder staubt und eine Stimme im Inneren weiß: So schön ist der Winter im SalzburgerLand.

foto: salzburgerland tourismus

Mit Einkehrschwung zum Genuss

Unter dem Motto "Gourmet im Schnee" finden Wintersportler in den 20 Skihütten entlang des Via Culinaria-Genussweges für Hüttenhocker spezielle Skihüttenschmankerl auf den Speisekarten: Hüttenwirte und -köche haben in Kooperation mit bekannten Salzburger Spitzenköchen pro Hütte ein spezielles Via Culinaria-Skihüttenschmankerl kreiert, das es exklusiv nur auf dieser jeweiligen Hütte zu verkosten gibt. So haben Rudi und Karl Obauer zum Beispiel für die Burgstallhütte in Flachauwinkel den O-Power-Suppentopf erfunden. Die Großarler Gehwolfalm verwöhnt ihre Skigäste mit einem originellen Großarler Hüttenschmaus-Gericht und auf der Bürglhütte in Dienten genießt man die köstliche Süßspeise Moar im Pfoad. Der perfekte Einkehrschwung ist damit jedenfalls garantiert!

foto: salzburgerland tourismus

Hoch hinaus: Aprés Ski trifft Haubenküche

Ob Sommer oder Winter, Frühling oder Herbst: Rund ums Jahr servieren die hoch gelegenen Genussadressen ihre ausgezeichneten Köstlichkeiten. So wie das Treff 2000 in Obertauern. Das Motto "Mountain High Life" ist hier Programm: Feine Gerichte, gute Stimmung und ein Ausblick zum Schwärmen. Ein Alpenrestaurant wie es im Buche steht ist auch die Weitmoser Schlossalm, hoch über Bad Hofgastein. Auf rund 2000 m werden hier regionale Köstlichkeiten zum atemberaubenden Panorama serviert, in der Almvinothek kommen Weinkenner aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Aprés Ski vom Feinsten erleben feierlustige Gäste auf der Lisa Alm im Skiparadies Flachau. In Saalbach-Hinterglemm lädt Familie Kröll auf die Wieseralm zu regionalem Genuss. Für alle, die das höchst gelegene Bierbrauhaus in Europa besuchen möchten, lädt das Asitzbräu mit dem Restaurant Alte Schmiede in Leogang zum Staunen, Kosten und Genießen ein.

foto: salzburgerland tourismus

Auch im Sommer ein Genuss

Je nach Lust und Laune genießt man den Hüttenzauber in urigen traditionsreichen Hütten oder in modernen Genuss-Lounges. Viele dieser Almhütten locken im Sommer mit ihren regionalen Schmankerln aus der hauseigenen Landwirtschaft, mit hausgemachten Käse– und Brotspezialitäten und ofenfrischen Mehlspeisen. Auf vielen Almen wird noch selbst gekäst, so wie auf Loseggalm. Der Tradition verbunden und dennoch offen für den Zeitgeist gibt es auf ausgewählten Hütten im SalzburgerLand auch fleischlose Spezialitäten und vegane Köstlichkeiten. So etwa in der Region Hochkönig.

Erich Tiefenthaler ist Geschäftsführer der Lisa-Alm in Flachau. Der Genussexperte weiß, warum die Lisa-Alm zu den coolsten Locations in den Alpen gehört:"Bestens präparierte Skipisten, geniale Schneeverhältnisse und die einzigartige Atmosphäre auf Salzburgs Skihütten sind der Garant für unvergessliche Wintersporttage. Und so wird der Einkehrschwung auf dem Genussweg für (Ski)Hüttenhocker zum kulinarischen Hochgenuss. Die Lisa-Alm mit der coolen Panorama-Skylounge ist eine von 23 Adressen am Genussweg für Hüttenhocker. Wo auch immer Sie einkehren: Alle Wirtsleute der Via-Culinaria-Hütten haben es sich zum Ziel gesetzt, die Berge im SalzburgerLand kulinarisch zu inszenieren. Denn da oben ist man dem Himmel schon ein bisschen näher – auch was den Genuss betrifft."