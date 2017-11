Sigrid Maurer zeigt Hassposter den Stinkefinger

Ex-Abgeordnete auf Twitter: "To the haters with love"

Wien – Zum Ende der Grünen im Nationalrat sorgt die bisherige Abgeordnete Sigrid Maurer – zumindest im Social Media-Universum – noch einmal für Aufregung: Auf einem Foto vom Tag vor der Konstituierenden Sitzung zeigt sie den Stinkefinger. "Das war keine Verabschiedung, sondern meine Antwort an all jene, die mich seit Tagen mit Hass eindecken", rechtfertigte sie sich auf Twitter.

"Echt niveaulos, echt Grün!", befand etwa FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache via Facebook. Das Bild, auf dem Maurer ein Glas Sekt hält und mit der anderen Hand dem Betrachter den Mittelfinger entgegenstreckt, ist mit dem Kommentar "to the haters with love" versehen.

to the haters with love pic.twitter.com/PirpL2b1Lj — Sigi Maurer (@sigi_maurer) November 8, 2017

Maurer hatte sich zuletzt in der Debatte um Belästigungs-Vorwürfe gegen Peter Pilz zu Wort gemeldet und ihren Ex-Kollegen unter anderem "erbärmlicher Sexist" genannt. In einem anderen Tweet bedankte sich Maurer jedenfalls "für den Support & die Kritik an meiner parlamentarischen und politischen Arbeit" – "aber ich bin eh nicht weg. Wir sehen uns dann auf der Straße".

Kurz nach der Wahl, bei der die Grünen aus dem Parlament geflogen sind, hatte Maurer wissen lassen: "Wir betrinken uns mal auf dem Balkon vom noch-grünen Parlamentsklub. Ich war echt sehr gerne Abgeordnete". (APA, 10.11.2017)