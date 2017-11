"PUBG": Neue Screenshots der Wüsten-Map veröffentlicht

Wann die zweite Karte des "Battle Royale"-Hits kommt, verbleibt allerdings unklar

"Playerunknown's Battlegrounds" ist wohl der Spielehit des Jahres. Fast 20 Millionen Mal soll das Game auf Steam mittlerweile heruntergeladen worden sein. Wer allerdings schon mehrere Hundert Spielstunden in dem "Battle Royale"-Hit investiert hat, dürfte wohl langsam von der ersten Map gelangweilt sein. Zwei neue Karten sind mittlerweile in Arbeit und zu einer hat Chef-Designer Brendan Greene nun neue Screenshots veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung dürften allerdings noch Monate vergehen, wie Greene in einem Interview mit Gamespot betonte. (red, 10.11.2017)