Die Mietvertragsgebühr ist ab Samstag Geschichte

Bei gewerblich genutzten Immobilien muss weiterhin eine Gebühr entrichtet werden

Wien – Ab Samstag ist die Mietvertragsgebühr endgültig Geschichte. Ihre Abschaffung wurde zwar bereits am 12. Oktober bei der letzten Parlamentssitzung vor der Wahl mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ, Neos und Grünen beschlossen. Der Beschluss musste dann aber auch vom Bundesrat, dessen verfassungskonformes Zustandekommen schließlich vom Bundespräsidenten bestätigt werden. Die Novelle wurde am Freitag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Gebühr aus der Zeit Maria Theresias

Da im Beschluss kein explizites Datum genannt wurde, bedeutet das, dass die Novelle am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, also am Samstag, in Kraft tritt. Die Gebühr in der Höhe von einem Prozent der dreifachen Jahresmiete musste seit ihrer Einführung unter Maria Theresia beim Abschluss eines Mietvertrags bezahlt werden, in den allermeisten Fällen vom Mieter. Bei gewerblich genutzten Immobilien wird die Mietvertragsgebühr wie berichtet beibehalten. (red, 10.11.2017)