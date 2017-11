MotoGP-Pilot Jonas Folger leidet an seltenem Gilbert-Syndrom

Nur zwei bis fünf Prozent der Weltbevölkerung sind von der Fehlfunktion der Leber betroffen

MotoGP-Pilot Jonas Folger leidet an einer seltenen genetischen Krankheit. Bei dem Deutschen, der aufgrund seiner körperlichen Beschwerden schon die WM-Rennen in Japan, Australien und Malaysia auslassen musste und auch beim Saisonfinale am Wochenende in Valencia fehlt, wurde das Gilbert-Syndrom diagnostiziert. Das teilte sein Tech3-Team am kürzlich mit.

Durch die genetische Störung kommt es zu einer Fehlfunktion der Leber, die die Toxine nicht mehr richtig verarbeiten kann. Von diesem Syndrom sind nur zwei bis fünf Prozent der Weltbevölkerung betroffen. Folger leide schon seit sechs Jahren immer wieder an Problemen, sagte der 24-Jährige.

Der einzige Deutsche in der höchsten Motorradklasse glaubt aber an ein Comeback. "Ich werde zurückkommen und stärker als je zuvor sein, um an der Spitze der MotoGP zu kämpfen", erklärte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger, der sich jetzt einer vollständigen Entgiftung seines Körpers unterzieht und eine spezielle Diät einhalten muss. (APA, 10.11.2017)