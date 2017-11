16-Jähriger nach schwerem Mofaunfall gestorben

Mit Zweirad gegen Hausfassade im oberösterreichischen Innviertel geprallt

Mauerkirchen – Ein 16-Jähriger ist nach einem schweren Mofaunfall am Wochenende seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtete die oberösterreichische Polizei am Freitag. Der Bursch war in der Nacht auf Sonntag in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) aus unbekannten Gründen mit seinem Zweirad von der Straße abgekommen und gegen eine Hausfassade geprallt.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer fanden den bewusstlosen, schwer verletzten 16-Jährigen, leisteten Erste Hilfe und holten die Rettung. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag. (APA, 10.11.2017)