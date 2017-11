Kritik aus Slowenien an Österreichs Grenzkontrollen

Slowenischer Außenminister Erjavec in Rom: Grenzkontrollen "keine Lösung", er plädiert für "Dialog mit Türkei"

Rom/Wien – Der slowenische Außenminister Karl Erjavec hat sich bei einem Besuch in Rom gegen die von Österreich eingeführten Grenzkontrollen zu Slowenien ausgesprochen. Grenzkontrollen seien nicht die Lösung für die Migrationsproblematik, so Erjavec bei einer Pressekonferenz mit seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano am Donnerstagabend in Rom.

"Italien und Slowenien teilen dieselbe Ansicht. Die Grenzkontrollen sind keine Antwort. Sie sind nicht die Lösung für die Flüchtlingsfrage", sagte Erjavec nach Medienangaben.

Erjavec sprach sich für einen offenen Dialog mit der Türkei aus. "Es besteht zurzeit keine Gefahr einer Wiedereröffnung der Balkanroute. Wichtig ist jedenfalls, dass Europa eine einheitliche Politik zur Kontrolle seiner Außengrenzen findet", so Erjavec. (APA, 10.11.2017)