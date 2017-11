Wie man iPhone X und iPhone 8 Plus doppelt so schnell auflädt

Quick Charging ist bei beiden Smartphones integriert, kostet allerdings extra

Wer sich ein iPhone X um 1150 Euro zulegt muss noch einmal fast 90 Euro hinlegen, um Quick-Charging zu nutzen. Dabei wird das Smartphone laut Apple in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen. Mashable hat die Behauptung des Konzerns nachgeprüft und dabei auch andere iOS-Smartphones getestet.

iPhone 8 Plus schneller aufgeladen als Premium-Modell

Beim iPhone X konnte in 15 Minuten ein Akkustand von 26 Prozent erreichen. Nach 30 Minuten war dieser bei 46 Prozent, also knapp unter der Angabe von Apple. Beim günstigeren iPhone 8 Plus konnte dies sogar übertroffen werden: Hier war der Akkustand nach 15 Minuten bei 27 Prozent und nach 30 Minuten bei 54 Prozent. Beim iPhone 7 Plus wurde Fast Charging mit dem Apple-Equipment ebenso getestet. Hier wurden nach 15 Minuten 15 Prozent erreicht und nach 30 Minuten 29 Prozent.

iPhone X nach zwei Stunden und fünf Minuten voll aufgeladen

Mit dem stärkeren Netzteil und USB-C-to-Lightning-Kabel war das iPhone X dann nach zwei Stunden und fünf Minuten voll aufgeladen. Auch hier war das iPhone 8 Plus um mehr als 20 Minuten schneller: Nach einer Stunde und 50 Minuten zeigte der Akkustand 100 Prozent an. Am letzten Platz ebenso wieder das iPhone 7 Plus – dieses war erst nach zwei Stunden und 32 Minuten voll aufgeladen.

Bei jedem Ladevorgang spart man eineinhalb Stunden ein

Hinsichtlich der Frage, ob sich die Anschaffung des zusätzlichen Netzteils und des USB-C-to-Lightning-Kabels um fast 90 Euro auszahlt, hat Mashable ebenso Zahlen parat. Mit dem beigelegten Netzteil und Kabel war das iPhone X nach 15 Minuten an der Steckdose erst bei 10 Prozent. Nach 30 Minuten waren es immerhin 22 Prozent und nach erst nach drei Stunden und 33 Minuten war das Smartphone voll aufgeladen. Somit spart man bei jedem Ladevorgang eineinhalb Stunden an der Steckdose. (red, 10.11.2017)