Tripadvisor markiert Hotels, in denen sexuelle Gewalt gemeldet wurde

Hotelbewertungsportal blendet Warnhinweis bei betroffenen Gaststätten ein

Das Hotelbewertungsportal Tripadvisor kennzeichnet nun Hotels in denen sexuelle Gewalt gemeldet wurde. Gegenüber der "New York Times" erklärte ein Unternehmenssprecher, dass die Warnung dazu diene, User auf Diskriminierung, Sicherheitsprobleme oder Gefahren für die Gesundheit aufmerksam zu machen. Bis zu drei Monate lang soll der Warnhinweis eingeblendet werden – sollte es weitere Hinweise geben, dass das Problem fortbesteht, wird die Warnung selbst nach den drei Monaten nicht entfernt.

foto: screenshot/webstandard Der Warnhinweis bei einem Hotel in Mexiko, in dem ein Nutzerin von einem Wachmann vergewaltigt worden sein soll.

Hinweis sehr vage formuliert

Bewertungen können weiterhin abgegeben werden. Der Hinweis soll keine Strafe darstellen, sondern eine warnende Wirkung haben, erklärte der Tripadvisor-Sprecher ferner. Wann ein Hotel konkret die Warnung erhält wird zuvor von einem Mitarbeiter-Ausschuss entschieden. Laut "Spiegel Online" wurden bereits manche Gaststätten mit dem Hinweis versehen. Dieser ist allerdings sehr vage formuliert und rät lediglich zu einer weiteren Recherche an. Welche Vorfälle konkret in dem Hotel passiert sind, wird von der Warnung nicht deklariert.

Kritische Beiträge gelöscht

Die Implementierung des Hinweises ist wohl eine Reaktion auf die lautstarke Kritik an dem Unternehmen nachdem negative Beiträge gelöscht wurden. Eine Nutzerin hatte etwa beschrieben, dass sie von einem Wachmann eines Hotels in Mexiko vergewaltigt wurde. Eine weitere Frau soll nach einem Getränk an der Hotelbar ohnmächtig geworden sein. Beide Kritiken wurden entfernt. Tripadvisor erklärte damals, dass ein Wortfilter die Kommentare wohl automatisch gelöscht hätte. Dieser sollte Beiträge in unangemessener Sprache verhindern. Mittlerweile ist der Filter nicht mehr aktiv. (red, 10.11.2017)