Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie 20 % Ermäßigung auf den Einzelkartenpreis

Normalpreis: EUR 42,–/38,–/33,–/26,–/12,–

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.

Information und Buchung

Tel.: 02742 90 80 80 600

Andrej Hermlin & his Swing Dance Orchestra

The Story of Jazz – From Ragtime to Swing: Unter diesem klingenden Titel treiben Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra am 1. Dezember selbst den gesetztesten Herrschaften den Swing in die Glieder.

Festspielhaus St. Pölten

Kulturbezirk 2, 3100 St. Pölten