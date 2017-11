China gibt Finanzbranche für Ausländer frei

Ausländische Unternehmen dürfen nun an Finanzfirmen bis zu 51 Prozent der Anteile halten, in drei Jahren bis zu 100 Prozent

Peking – China erlaubt ausländischen Unternehmen, die Mehrheit an Gemeinschaftsfirmen im Finanzsektor zu übernehmen. In einem ersten Schritt sollten sie 51 Prozent der Anteile halten dürfen, sagte Vize-Finanzminister Zhu Guangyao am Freitag. Bislang lag diese Schwelle bei 49 Prozent. Nach drei Jahren würden alle Begrenzungen für ausländische Beteiligungen gestrichen, sagte er. Es sei der richtige Zeitpunkt, um die Liberalisierung des Finanzsektors voranzutreiben. (Reuters, 10.11.2017)