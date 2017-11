KV-Verhandlungen: Metaller erstritten drei Prozent Lohnerhöhung

Ist- und Mindestlöhne für die 130.000 Beschäftigten der Metallverarbeitenden Industrie werden um drei Prozent angehoben

Wien – Der Streikbeschluss des ÖGB und vor allem der Druck der anderen Fachverbände der Metallindustrie haben gewirkt: Nach sechs Stunden Verhandlungen gab es am Donnerstagabend einen Abschluss für die 130.000 Metallarbeiter und Industrieangestellten der Metalltechnischen Industrie: Ist- und Mindestlöhne werden per 1. November um drei Prozent angehoben, detto die Lehrlings- und Aufwandsentschädigungen.

Damit haben Produktions- und Privatangestelltengewerkschaft ihre Forderung nach einem Dreier vor dem Komma durchgebracht. Die Arbeitgeber rund um ihren Chefverhandler Johannes Collini hatten zuletzt nur 2,5 Prozent Ist-Lohnerhöhung geboten, was die Arbeitnehmervertreter mit Betriebsversammlungen und Streikdrohungen konterten.

Beigelegt wurde auch der Streit um die Anrechnung von Karenzzeiten. Die Aufwandsentschädigungen werden um 1,9 Prozent angehoben, was im Prinzip die Abgeltung der Inflation darstellt, die für heuer und nächstes Jahr auf 1,7 Prozent vorausgesagt wird.

Kritik am Tonfall

Arbeitgeber-Sprecher Christian Knill bezeichnete den Abschluss als sehr kräftig, er stelle einen deutlichen Lohn- und Gehaltssprung dar. Die Branche koste er in Summe 180 Millionen Euro. Daher sehe man diesen Abschluss, um den man insgesamt mehr als 50 Stunden gerungen habe, auch sehr "zwiespältig" und "desillusionierend". Zeitweise sei man am Rande der Verzweiflung gestanden. Vor allem an der Tonalität störten sich die Industrievertreter, der provokative Ton sei für partnerschaftliche Verhandlungen nicht in Ordnung. Damit habe man der Sozialpartnerschaft auf Kollektivvertragsebene wohl keinen guten Dienst erwiesen. Vor diesem Hintergrund sei die heurige Herbstlohnrunde mit Sicherheit kein Ruhmesblatt, stellte der Obmann des Fachverbands der 1200 Metallverarbeitungs- und Maschinenbauunternehmen, Christian Knill, klar.

Karl Dürtscher von der Privatangestelltengewerkschaft nahm diesen Ball auf und konterte: "Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück." Es sei klar eine Taktik des Verschleppens und Verzögerns verfolgt worden. Deshalb habe man in der fünften Runde keinen Abschluss erzielen können. Die Folge war, wie berichtet, der Abbruch der Verhandlungen und ein Streikbeschluss des ÖGB.

"Ziel erreicht"

"Wir haben unser Ziel erreicht", stellte Produktionsgewerkschaftschef Rainer Wimmer klar. "Wir haben vier Prozent gefordert, damit wir drei Prozent bekommen."

Da das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr auf 2,7 Prozent prognostiziert wird, stellt der Abschluss einen Anteil am Produktivitätsfortschritt sicher.

Erleichterungen gibt es laut den Verhandlungsführern der diesjährigen Herbstlohnrunde bei der Wochenendarbeit. Viermal im Jahr können Unternehmen kurzfristig Aufträge abarbeiten, auch wenn sie keine Schichtbetriebe sind. Fortgesetzt wird das Zeitkonten-Modell, mit dem in guten Zeiten Mehrstunden angehäuft werden, die bei schwächerer Auftragslage abgebaut werden. Letztere sind vorderhand nicht in Sicht, die Auftragsbücher sind voll. (ung, 9.11.2017)