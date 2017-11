Krieg im Jemen: Eine gefährliche Wende

Die jüngste Blockade durch Saudi-Arabien bedroht das Leben von Hunderttausenden

Zur Lage im Jemen gibt es nur eine einzige Sicherheit: Der Krieg hat sich zur humanitären Katastrophe entwickelt. Die Menschen sterben nicht nur bei Bombardements und Terrorattentaten – die Angriffe von Al-Kaida und IS schaffen es nicht einmal mehr in die Medien -, sondern auch an Krankheiten und Hunger. Die jüngste Blockade durch das im März 2015 in den Krieg eingetretene Saudi-Arabien bedroht das Leben von Hunderttausenden, vielleicht Millionen, warnt die Uno.

Was als saudische Brutalität durch die Medien geht, enthält aber auch eine gehörige Portion Verzweiflung. Zum mindestens vierten Mal seit Jahresbeginn wurde eine Langstreckenrakete aus dem Jemen auf Saudi-Arabien abgefeuert: Die jüngste, die am Wochenende über dem Flughafen in der Hauptstadt Riad abgefangen wurde, zeigt, dass die jemenitischen Rebellen nun auch präzise zielen können.

Das erhöht die regionale Eskalationsgefahr noch einmal dramatisch: Nicht nur die Saudis bezweifeln, dass die Rebellen, auch wenn sich drei Raketenbrigaden der jemenitischen Armee auf ihrer Seite befinden, allein zu diesem technologischen Sprung imstande waren. Wenn dann noch iranische Hardliner über den Treffer in Riad jubeln und Dubai zum nächsten Ziel erklären, sieht das wie eine Einladung aus, den Iran in die Schranken zu weisen. Das könnte sich zum Beispiel im Libanon abspielen oder auch in Syrien, womöglich mit israelischer Beteiligung. (Gudrun Harrer, 9.11.2017)