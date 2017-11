Late Night Shopping in Parndorf sorgt für Staus bei Neusiedl am See

A4-Ausfahrt Neusiedl am See vorübergehend gesperrt – B50 und B10 überlastet – Zäher Verkehr Richtung Ungarn ab Bruckneudorf

Neusiedl am See – Im Raum Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sorgte das heute, Donnerstag, stattfindende "Christmas Late Night Shopping" schon am Vormittag für Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben des ÖAMTC gab es auf der Ostautobahn (A4) von Wien kommend, in Fahrtrichtung Ungarn bereits ab dem Knoten Bruckneudorf zähen Verkehr mit Staus.

Die A4-Abfahrt Neusiedl am See wurde wegen Überlastung vorübergehend gesperrt. Der Autofahrerklub riet, die nächstfolgende Ausfahrt Neusiedl Gewerbepark zu benutzen. Auch die direkten Zufahrten über die B50 und die B10 seien völlig überlastet. (APA, 9.11.2017)