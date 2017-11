Saudi-Arabien fordert Bürger zur Ausreise aus dem Libanon auf

Hintergrund offenbar Krise wegen Hariri-Rücktritts

Riad/Beirut – Nach der Rücktrittsankündigung des libanesischen Ministerpräsidenten Saad al-Hariri hat Saudi-Arabien seine Bürger aufgefordert, das Land zu verlassen. Sie sollten "angesichts der Lage" so schnell wie möglich ausreisen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag unter Berufung auf das Außenministerium in Riad. Genauere Gründe wurden nicht genannt.

Hariri hatte am Wochenende von Saudi-Arabien aus völlig überraschend seinen Rücktritt als Regierungschef des Libanons angekündigt. Er fürchte um sein Leben, erklärte Hariri und verwies auf den Tod seines Vaters. 2005 war der damalige Regierungschef Rafik al-Hariri bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Hariri warf dem Iran und der mit ihm verbündeten libanesischen Hisbollah vor, Zwietracht in der Region zu schüren. Die Hisbollah gehörte bisher der von Hariri geführten Regierung an. Der libanesische Präsident Michel Aoun akzeptierte Hariris Entscheidung nicht und fordert seine Rückkehr.

Gerüchte über Hausarrest

Nach der Ankündigung streuten Medien Gerüchte, Hariri stehe in Riad unter Hausarrest. Der Politiker pflegt enge Kontakte zum sunnitischen Königreich. Saudi-Arabien sieht die Hisbollah-Schutzmacht Iran als Erzrivalen in der Region und bekämpft sie.

Im Machtkampf sucht Hariri offenbar internationalen Beistand. Seinem Büro zufolge traf er am Donnerstag in Saudi-Arabien mit dem französischen Botschafter. In den Tagen zuvor habe er bereits Kontakt zu diplomatischen Vertretern der Europäischen Union, Großbritanniens und der USA aufgenommen.

Im Libanon herrscht ein fragiles politisches Gleichgewicht zwischen den vielen unterschiedlichen Konfessionen. Immer wieder gibt es Sorgen, in dem Land könnte ein neuer blutiger Konflikt ausbrechen. Zwischen 1975 und 1990 tobte dort ein Bürgerkrieg. 2006 kam es zu einem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. (APA, 9.11.2017)