Historischer Kalender – 11. November

887 – Kaiser Karl III. ("der Dicke") wird zur Abdankung gezwungen. Sein Neffe Arnulf von Kärnten wird König im Ostfränkischen Reich (896 Kaiser).

1417 – Mit der Wahl des Fürsten Oddo Colonna zum alleinigen Papst (Martin V.) endet auf dem Konstanzer Konzil (nach der Absetzung von Gregor XII. in Rom, Benedikt XIII. in Avignon und Johannes XXIII. in Pisa) das seit 1378 bestehende Große Abendländische Schisma.

1572 – Tycho Brahe entdeckt im Sternbild Kassiopeia einen "neuen Stern", der sich später als die Supernova (SN 1572) herausstellt.

1752 – Am Teatro San Samuele in Venedig findet die Uraufführung der Oper "I portentosi effetti della madre Natura" von Giuseppe Scarlatti statt.

1837 – In Russland wird die erste Eisenbahnlinie des Zarenreichs zwischen St. Petersburg und Zarskoje Selo eröffnet.

1842 – In drei Gasthäusern in Pilsen wird erstmals Bier nach Pilsner Brauart ausgeschenkt, basierend auf dem von Josef Groll erfundenen Sud.

1887 – In der humoristischen Zeitschrift "The Parrot" in Manchester (England) erscheint das erste Werbefoto.

1887 – In Chicago werden die Anarchisten August Spies, Albert Parsons, George Engel und Adolph Fischer, die im Vorjahr einen mehrtägigen Streik ("Haymarket Riot") mitorganisiert haben, bei dem eine Bombe in Richtung Polizei geworfen wurde, ungeachtet internationaler Proteste hingerichtet. Eine Verbindung zu dem Anschlag konnte den Angeklagten nicht nachgewiesen werden.

1917 – In Hoboken (New Jersey), wo er zuletzt als Arzt gewirkt hatte, stirbt der österreichische "Bauernbefreier" Hans Kudlich.

1927 – In Italien beschließt die faschistische Regierung unter dem "Duce" Benito Mussolini die Liquidierungder letzten Reste des parlamentarischen Systems.

1942 – Hitler bricht den Waffenstillstand von 1940 und lässt den bis dahin unbesetzten südlichen Teil Frankreichs vollständig von deutschen Truppen besetzen. Das Vichy-Regime unter Marschall Philippe Petain verliert jegliche Handlungsfreiheit. Italienische Truppen landen auf Korsika.

1942 – In Nordafrika rückt die britische 8. Armee auf Bardia vor.

1947 – In Rumänien wird der Bauernpolitiker und Oppositionsführer Iuliu Maniu nach einem kommunistischen Schauprozess zu lebenslanger Haft verurteilt.

1952 – In Japan wird der Sohn von Kaiser Hirohito, Akihito, offiziell zum Kronprinzen proklamiert.

1967 – Der US-Bundesstaat Kalifornien legalisiert Abtreibungen bei Vergewaltigungen.

1977 – Offizieller Durchstich des Arlberg-Straßentunnels.

1977 – Das Minarett der Moschee im Wiener Donaupark wird fertig gestellt.

1977 – In Spanien hebt die Regierung knapp zwei Jahre nach dem Tod Francos die Filmzensur auf.

1982 – Die US-Raumfähre "Columbia" startet mit vier Astronauten an Bord zum ersten mehrtägigen Arbeitsflug.

1982 – Die deutschen RAF-Terroristinnen Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz werden in Frankfurt am Main gefasst.

1987 – Für die Rekordsumme von 54 Millionen US-Dollar wird das Bild "Schwertlilien" von Vincent van Gogh in New York versteigert.

1987 – Auf Betreiben des sowjetischen Parteichefs Michail Gorbatschow wird der Moskauer KP-Sekretär Boris Jelzin von seinem Posten abberufen.

1997 – Daimler-Benz stoppt die Auslieferung der neuen Mercedes A-Klasse für drei Monate. Bei einem Ausweichtest (Elch-Test) kippte ein Fahrzeug um. Das überarbeitete Modell kommt 1998 auf den Markt.

Geburtstage:

Guido Graf von Starhemberg, öst. Feldmarschall (1657-1737)

Franz Graf Conrad v. Hötzendorf, öst. Feldmarschall/Chef d. k.u.k. Generalstabes (1852-1925)

Fiorello Henry La Guardia, US-Politiker, Bürgermeister von New York (1882-1947)

Gustav VI. Adolf, König von Schweden (1882-1973)

Julien-Francois Zbinden, schweiz. Komponist (1917- )

Kurt Vonnegut, US-Schriftsteller (1922-2007)

Luigi Malerba, ital. Schriftsteller (1927-2008)

Gertrude Tumpel-Gugerell, öst. Bankmanagerin (1952- )

Demi Moore, US-Schauspielerin (1962- )

Todestage:

Wolfgang Freiherr von Polheim, öst. Hauptmann und Kämmerer; 1501-1512 Regent von "Österreich unter der Enns" (1458-1512)

Johann Andreas Eisenbarth, dt. Wundarzt (1663-1727)

Franz Ritter von Kobell, dt. Mineraloge und Schriftsteller; Erfinder der Galvanografie (1803-1882)

Hans Kudlich, öst. Politiker (1823-1917)

(APA, 11.11.2017)