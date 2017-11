Rund 200 Personen bei Verhaftungswelle in Saudi-Arabien festgesetzt

Generalstaatsanwalt: Mindestens 100 Milliarden Dollar über Jahrzehnte veruntreut

Riad – Bei der beispiellosen Verhaftungswelle in Saudi-Arabien sind nach offiziellen Angaben 199 Personen festgesetzt worden. Diese seien wegen Korruptionsvorwürfen zu Befragungen einbestellt worden, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mujib am Donnerstag in Riad mit.

"Das potenzielle Ausmaß der aufgedeckten Korruptionspraktiken ist sehr groß", erklärte er. Mindestens 100 Milliarden Dollar (rund 86 Milliarden Euro) seien über Jahrzehnte durch systematische Korruption und Unterschlagung veruntreut worden.

Saudi-Arabien hatte am Wochenende Dutzende Prinzen und andere führende Persönlichkeiten festnehmen lassen. Beobachter sehen dahinter einen Versuch des einflussreichen Kronprinzen Mohammed bin Salman, seine Macht zu festigen. Der 32-Jährige steht an der Spitze eines neu geschaffenen Anti-Korruptions-Komitees. Zu den Festgenommenen gehört auch der Großinvestor Al-Walid bin Talal. (APA, 9.11.2017)