Massaker in Texas: iPhone des Täters könnte Verschlüsselungsstreit anheizen

Ermittler kommen nicht in das iPhone des Schützen – Apple

Der Konflikt um die Verschlüsselung von Smartphones zwischen US-Regierung und Tech-Industrie könnte sich nach dem Massaker in einer texanischen Kirche wieder zuspitzen. Die Ermittler beschwerten sich am Dienstag, dass sie nicht in das Handy des Mannes hineinkämen, der am Sonntag 26 Menschen erschossen hatte.

Apple weigert sich Passwortschutz grundsätzlich auszuhebeln

Inzwischen wurde bekannt, dass es sich dabei um ein iPhone handelt. Apple weigert sich vehement, den Passwortschutz auf seinen Geräten grundsätzlich auszuhebeln, mit der Begründung, dass dies die Sicherheit für alle Nutzer gefährden würde.

Der Schütze wurde nach dem Massaker tot in seinem Wagen gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich selbst erschoss. Nach Einschätzung von Experten hätte es innerhalb der ersten 48 Stunden die Chance gegeben, das iPhone mit dem Fingerabdruck des Toten zu entsperren – sofern jedenfalls auf dem Gerät die Touch-ID-Funktion zur Identifikation per Fingerabdruck aktiviert war. Dazu ist bisher nichts bekanntgeworden. Spätestens nach zwei Tagen ohne Entsperrung verlangt ein iPhone die Eingabe eines Zahlencodes.

Konzern nicht kontaktiert

Aus einer Reaktion von Apple geht hervor, dass die Behörden den Konzern nicht kontaktiert hatten. Das Unternehmen habe sich selbst an die Ermittler gewandt, nachdem man bei einer Pressekonferenz gehört habe, dass sie keinen Zugriff auf ein Telefon hätten, hieß es in eier Stellungnahme an die Website "Buzzfeed".

Die US-Ermittlungsbehörden beschweren sich immer wieder, dass bei ihnen tausende Telefone lägen, auf die sie nicht zugreifen können. Im vergangenen Jahr hatte Apple eine Klage des US-Justizministeriums in Kauf genommen als es darum ging, das iPhone eines getöteten Attentäters zu entsperren. Der Konzern weigerte sich, eine spezielle Software zu entwickeln, die den Passwortschutz umgeht. Am Ende konnten die Ermittler mit Hilfe eines externen Dienstleisters die Sperre des iPhones überwinden. Wie das erfolgte, wurde nicht öffentlich. Allerdings handelte es sich damals um ein älteres iPhone 5c, das deutlich schwächer geschützt ist als neuere Modelle. (APA, 9.11.2017)