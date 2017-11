Uber arbeitet mit Nasa an fliegenden Taxis

Los Angeles soll neben Dallas und Dubai dritter Teststandort werden

Der amerikanische Fahrdienstvermittler Uber wird mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa an der Entwicklung fliegender Taxis arbeiten. Das werde Uber dabei helfen, im Jahr 2020 Demonstrationsflüge in "ausgewählten" US-Städten anzubieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Dritter Teststandort für das Projekt "Uber Air" neben Dallas und Dubai werde Los Angeles. Die ersten kommerziellen Flüge von Uber-Lufttaxis soll es 2023 geben.

"Andere Möglichkeiten"

Uber wolle auch "andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Nasa ausleuchten", um einen "neuen Markt für städtischen Luftverkehr" zu entwickeln, teilte das Unternehmen mit. Die Lufttaxis werden zunächst von einem Piloten gesteuert werden, aber könnten später dann autonom fliegen, sagte Uber-Sprecher Matthew Wing der Nachrichtenagentur AFP.

Früheren Angaben zufolge arbeitet Uber auch mit dem US-Hubschrauberhersteller Bell Helicopter und den brasilianischen Flugzeugbauer Embraer zusammen.

Die fliegenden Taxis sollen elektrisch betrieben werden und "leiser, sicherer, günstiger und umweltfreundlicher" als Hubschrauber sein, erklärte Uber. Geplant sei ein Netzwerk von sogenannten "Vertiports" auf Parkgaragendächern oder Brachland in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten. (APA, 9.11.2017)