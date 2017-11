Recruiting-Trend 2017: Frauenpower in der IT

Wer dem digitalen Wandel mit all seinen Herausforderungen gewachsen ist, ist begehrt. Der vierteljährlich publizierte Hays-Fachkräfte-Index zeigt: IT-Experten befinden sich auf der Überholspur – und immer mehr Unternehmen wünschen sich Frauenpower in der IT, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Die Nachfrage nach Fachkräften im Bereich IT ist aktuell so hoch wie noch nie, so das Ergebnis des im August veröffentlichten Fachkräfte-Index des Personalvermittlers Hays. Am deutlichsten zeigt sich der Bedarf von Unternehmen nach Projektleitern (+57 Indexpunkte), SAP-Beratern (+43 Indexpunkte) und Netzwerkadministratoren (+18 Indexpunkte). Dass in Österreich sowohl Unternehmen als auch IT-Spezialisten gut aufgehoben sind, zeigt wiederum der internationale Vergleich: Eine Erhebung der Statistikbehörde Eurostat aus dem vergangenen Jahr belegt, dass Österreich beim Anteil von IT-Experten gemeinsam mit Dänemark und Belgien auf dem sechsten Platz des EU-Rankings liegt (jeweils 4,2 Prozent) – noch vor Deutschland, aber hinter dem Innovationstreiber Finnland auf Platz eins. Top-Jobaussichten im IT-Bereich, gut aufgestellte IT-Betriebe und eine lebendige Start-up-Szene tragen dazu bei, dass die Alpenrepublik auch international als begehrter IT-Standort wahrgenommen wird. Dennoch herrscht in Österreich wie auch in den Nachbarländern ein Mangel an IT-Fachkräften, was einem geringeren Gehalt und starren Arbeitszeitmodellen geschuldet ist. EU-weit sind 8,2 Millionen Menschen im Bereich IT tätig.

Mehr Frauen in der IT gewünscht

"Zukunft haben vor allem IT-Projektleiter, die eine Verbindung zwischen Technik und Menschen herstellen, also das Business in die IT übersetzen können", ist Mark Frost, Geschäftsführer von Hays, überzeugt. Denn beinahe jedes Geschäftsfeld ist heute IT-gesteuert, und es gibt kaum noch Berufe, die keine Berührungspunkte mit digitalen Technologien aufweisen, was die IT-Branche zu einem sicheren Jobumfeld für die nächsten Jahre macht. Das weltweit tätige Personalvermittlungsunternehmen bringt Spezialisten und Unternehmen, unter anderem aus den Branchen IT, Engineering, Finance oder Life Science, länderübergreifend zusammen (Link zur Hays-Landingpage). Besonders gefragt seien Frauen in der noch stark von Männern dominierten IT-Branche, weiß Mark Frost zu berichten: "Wenn wir unseren Kunden weibliche IT-Spezialisten vorstellen, werden sie sofort genommen." Eine aktuelle "Recruiting Trends Studie" zeigt: Frauen in IT-Positionen sind noch deutlich unterrepräsentiert, gerade einmal 17,4 Prozent aller Bewerber für IT-Positionen sind weiblich. Mehr als zwei Drittel der Top-1000-Unternehmen finden es daher wichtig, Frauen in Zukunft mehr für IT-Berufe zu begeistern, auch weil ein höherer Frauenanteil direkte positive Auswirkungen auf das Arbeitsklima hat. Frauen, die bereits in der IT arbeiten, sind laut Studie zufriedener mit ihrer Jobsituation als Arbeitnehmerinnen aus anderen Branchen. Unter anderem betonen sie ihre gute Work-Life-Balance.