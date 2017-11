EU sieht knapp zwei Milliarden Euro Sparbedarf in Österreich

Auch Brüssel sieht ein Haushaltsloch. Das ist allerdings nur halb so groß, wie es zuletzt die ÖVP-FPÖ-Verhandler vorgerechnet haben

Brüssel/Wien – In der Debatte über ein allfälliges Budgetloch und ein möglicherweise notwendiges Sparpaket in Österreich hat sich am Donnerstag die EU-Kommission zu Wort gemeldet. Diese sieht ebenfalls größeren Anpassungsbedarf. Sie erwartet im kommenden Jahr ein strukturelles Defizit von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Erlaubt sind allerdings nur 0,5 Prozent. Die Lücke, die es zu schließen gilt, liegt bei fast zwei Milliarden Euro. Andererseits werden die zuletzt im Rahmen der Koalitionsverhandlungen vorgelegten Zahlen dadurch alles andere als bestätigt. Türkis-Blau rechnet unter Berufung auf Daten aus dem Finanzministerium mit einem strukturellen Defizit von 1,5 Prozent des BIP 2018 und folglich mit einem Konsolidierungsbedarf von vier Milliarden Euro.

Bankenabgabe sinkt

Dass überhaupt trotz besserer Konjunktur eine Verschlechterung beim Budget erwartet wird, hat laut EU-Kommission zwei Gründe: Die Bankenabgabe wird massiv reduziert, und bei den Lohnnebenkosten sind weitere Senkungen beschlossen worden. Gleichzeitig steigen die Ausgaben unter anderem wegen Jobbonus und anderer noch von Rot-Schwarz beziehungsweise im Rahmen der letzten Parlamentssitzungen beschlossenen Maßnahmen.

Nach Schwächezeichen 2016 habe sich das Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2017 "deutlich beschleunigt". Dazu beigetragen habe der gestiegene private Konsum, ausgelöst durch die Steuerreform 2016, die wiederum einen neuen Antrieb für Investitionen gegeben habe. Nach einer schwächeren ersten Jahreshälfte hätten die Exporte 2017 einen klar positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum geleistet.

Kommission lobt positiven Trend

Die Konjunktur sieht die Kommission sehr positiv. Das Wachstum soll in Österreich heuer auf 2,6 Prozent anspringen. Die Erholung wird auch 2018 anhalten – wobei die Steigerung des BIP dann laut Prognose vom Donnerstag 2,4 Prozent betragen soll. Die Kommission lobt auch den positiven Trend beim Abbau der Arbeitslosigkeit. Nach 6,0 Prozent 2016 werde die Rate nun auf 5,6 Prozent zurückgehen und bis 2019 auf 5,4 Prozent weiter sinken.

Die Migrationsbewegungen aus den europäischen Nachbarstaaten könnten den Rückgang der Arbeitslosigkeit dämpfen, während auf der anderen Seite mehrere Maßnahmen der Regierung darauf abzielten, die Teilnahme von älteren Menschen und Frauen am Arbeitsmarkt zu stärken. (as, 9.11.2017)