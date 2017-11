Demo gegen Burschenschafter im Parlament

Rund 200 Personen versammelten sich vor der Universität Wien

Wien – Ruhig und ohne Zwischenfälle hat am Donnerstag die Demonstration gegen die Angelobung von zahlreichen Burschenschaftern als freiheitliche Abgeordnete im Nationalrat begonnen. Rund 200 Menschen versammelten sich vor der Universität Wien, um in weiterer Folge durch die Innenstadt zur Wiener Staatsoper zu ziehen. Eingeladen hatten zur Protestkundgebung mehrere linke Organisationen.

Lediglich ein kleiner Stand der Demonstranten, darunter Vertreter der Sozialistischen Links Partei und des VSStÖ, war Donnerstagvormittag vor dem Universitätsgebäude auf der Ringstraße aufgebaut. Gespielt wurden Arbeiter- und Partisanenlieder sowie Punk-Rock. Ein Transparent mit dem Mittelfinger streckenden Country-Star Johnny Cash verkündete "F*ck Strache!" sowie "Refugees Welcome". Offensiver wurde es vorerst aber nicht, auch Mitglieder des schwarzen Blocks waren nicht aufgetaucht.

"Ungeheuerlichkeit"

Dennoch warnten die Organisatoren in ihren Reden vor der Uni vor Nazis und Faschisten im Nationalrat. "Dass so viele Deutsch-Nationale Burschenschafter einziehen, ist eine Ungeheuerlichkeit", hieß es etwa. FPÖ-Obmann Heinz Christian Strache sei darunter "der Widerlichste".

Auch dass die Freiheitlichen Abgeordneten zu ihrer Angelobung ein Edelweiß anstelle der umstrittenen Kornblume trugen, beruhigte die Demonstranten nicht. "Der Wolf bleibt noch immer der Wolf und wird nicht zur Großmutter", hieß es. Die Demonstration sollte ab 11.00 Uhr durch die Innenstadt bis vor die Staatsoper gehen. Das Ende ist gegen 14.00 Uhr geplant.

Weitere Proteste

Am Samstagnachmittag findet dann zum Thema "Klima schützen – Rechtsruck stoppen" in der Wiener Innenstadt eine weitere Demo statt. Der ÖAMTC erwartet massive Verzögerungen im Straßenverkehr. 2.500 Personen sollen demnach an der Demo teilnehmen. "Entlang der Marschroute kann es zu Verkehrsableitungen kommen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Donnerstag.

Sammelpunkt ist ab 13 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte bei der Mariahilfer Straße, gegen 14 Uhr setzt sich der Marsch über die Museumsstraße in Bewegung. Weiter geht es über die Landesgerichtsstraße, die Universitätsstraße, die Schottengasse, die Ringstraße und das Burgtor. Gegen 19 Uhr werden die Demonstranten auf dem Heldenplatz eintreffen, sagte Fürst. Von etwa 15 bis 19 Uhr sind Sperren auf der Zweierlinie zwischen Votivkirche und Museumsquartier und auf dem Ring zwischen Universität und Oper einzuplanen, warnte der ÖAMTC.

Der Autofahrerclub rechnet mit massiven Beeinträchtigungen auf dem Ring, der Zweierlinie sowie auf sämtlichen Zufahrten in die Innenstadt (etwa Rechte Wienzeile, Burggasse) und empfiehlt, großräumig – über Gürtel oder entlang des Donaukanals – auszuweichen. (APA, 9.11.2017)