foto: christian benesch

Gernot Kulis: "Ich bin notorisch verspätet!"

Andere bekommen ihre erste Uhr zur Firmung, ich bekam sie mit 30. Ich bin notorisch verspätet, also dachte sich meine Frau, das ist ein sinnvolles Geschenk. Ich bemerkte erst am Abend, was das Besondere daran ist: Die Uhr war zehn Minuten vorgestellt, damit ich auch einmal pünktlich bin. Trotzdem spiele ich noch immer SMS-Poker. Es geht bei dem Spiel darum, wer als Erster schreibt, dass er zu spät kommt. Ich warte meist bis zum Termin und hoffe, dass der andere schreibt: "Sorry, verspäte mich." Ich antworte dann: "Kein Problem, ich warte!" Danach ziehe ich mir gemütlich die Jacke an und gehe von zu Hause los. Ich habe den Eindruck, die Leute kommen gerne zu spät, das kommt mir entgegen.

Mir ist eine Uhr, die nicht die Zeit, sondern die Tiefe anzeigt, lieber. Das Modell, das ich trage, braucht man zum Tauchen und zeigt an, wie lange man noch unten bleiben darf. Einmal habe ich mich vier Stunden mit großer Vorfreude auf einen Tauchgang im Roten Meer vorbereitet. Alle sind im Zodiac rausgefahren – nur ich bin gleich wieder zurückgefahren. Weil ich die Uhr vergessen hatte. Und ohne darf man leider nicht runter. Ich versuche, eine Woche pro Jahr tauchen zu gehen, wage mich manchmal auch in Wracks hinein, bin aber eher ein Schönwettertaucher. Die Gesichtsausdrücke der Fische mag ich, weil sie sich in mein Kabarettprogramm einbauen lassen. Der Hammerhai ist super, der Thunfisch nicht so.

Eine Dreiviertelstunde kann beim Tauchen lange sein, wenn der Spot fad ist. Beim Strömungstauchen vergeht die Zeit aber wie im Flug, weil man mit Großfischen schwimmt, Selfies mit Haien macht – und immer hofft, dass irgendjemand die Fotos auch zu sehen kriegt.

Gernot Kulis ist bekannt für seine Scherzanrufe als "Callboy", die auf Ö3 gesendet werden. Vor wenigen Tagen ist sein zweites Solo-Kabarettprogramm "Herkulis" angelaufen.