In der Nacht auf Donnerstag Notruf gelungen und gerettet

Gosau – Ein 45-Jähriger aus Duisburg hat nach einem Sturz in eine Felsspalte am Dachstein in Oberösterreich fünf Tage überlebt. In der Nacht auf Donnerstag ist ihm ein Notruf per Mobiltelefon gelungen. Er wurde geortet und aus 30 Metern Tiefe geborgen. Das berichteten Bergrettung und Polizei am Donnerstag. (APA, 9.11.2017)