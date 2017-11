Nationalrat mit 86 Neuen konstituiert sich

Bei der ersten Sitzung nach der Wahl werden 86 neue Abgeordnete angelobt. ÖVP-Generalsekretärin Köstinger soll Nationalratspräsidentin werden

Wien – Der neu gewählte Nationalrat tritt am Donnerstag ab 10 Uhr das erste Mal nach der Nationalratswahl zusammen. Auf der Tagesordnung steht zunächst die Angelobung der 183 Abgeordneten – fast die Hälfte von ihnen, nämlich 86, gehörten in der vergangenen Legislaturperiode nicht dem Nationalrat an. Danach werden die Nationalratspräsidenten gewählt.

orf Beitrag aus der Morgen-"ZiB" zur Konstituierung des Nationalrats nach der Wahl vom 15. Oktober.

Die ÖVP als nunmehr stimmenstärkste Partei nominierte für das zweithöchste Amt im Staat Elisabeth Köstinger. Weil damit gerechnet wird, dass die Vertraute von Parteichef Sebastian Kurz nur vorübergehend im Hohen Haus bleibt und dann in die neue Regierung wechselt, wurde die Entscheidung von anderen Parteien kritisiert, aber auch parteiintern folgten in der Klubsitzung am Mittwoch nicht alle dem Vorschlag.

Bures und Hofer bleiben im Präsidium

Für die SPÖ wird die bisherige Nationalratspräsidentin Doris Bures die Rolle als Zweite Nationalratspräsidentin einnehmen, die FPÖ nominierte wieder den Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, der freilich ebenfalls als Minister-Kandidat gilt.

Im Anschluss an die Wahl der Präsidenten werden in der Konstituierenden Sitzung noch Ausschüsse gewählt: der Hauptausschuss und die drei ständigen Ausschüsse für Budget, Unvereinbarkeit und Immunität.

In den Parteien wurden bereits am Mittwoch erste personelle Entscheidungen getroffen. Der ÖVP-Klub wählte Sebastian Kurz vorübergehend zum Klubobmann (er wird nach Angelobung der neuen Regierung von August Wöginger abgelöst), Noch-Kanzler Christian Kern steht an der Spitze des SPÖ-Klubs. Bei den Freiheitlichen und den Neos bleiben Heinz-Christian Strache sowie Matthias Strolz Klubchefs. Bei der Liste Pilz wird nach dem Mandatsverzicht von Parteigründer Peter Pilz vorest Peter Kolba den Klub führen.

Wichtige Kontrollfunktionen

Der Nationalrat ist gemeinsam mit dem Bundesrat für die Bundesgesetzgebung verantwortlich und übt wichtige Kontrollfunktionen aus. Er prüft die Arbeit der Regierung durch Anfragen sowie in U-Ausschüssen und kann Regierungsmitgliedern das Vertrauen entziehen und so ihre Amtsenthebung erzwingen.

Mittels Entschließungen können die Abgeordneten politische Anliegen an die Regierung richten. Für die Kontrolle der finanziellen Gebarung der Bundesstellen und öffentlicher Unternehmungen steht dem Nationalrat der Rechnungshof zur Verfügung.

Eine weitere wichtige Funktion hat der Nationalrat für die Transparenz von politischen Prozessen und Entscheidungen. Er ist das Forum für die Darstellung der unterschiedlichen Positionen der einzelnen Parteien. Daher sind seine Plenarsitzungen in der Regel öffentlich. Die Verhandlungsgegenstände des Nationalrates sind prinzipiell für jeden einsehbar. (APA, red, 9.11.2017)