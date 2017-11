Belegschaft protestiert gegen Umsiedlung des Umweltbundesamts

Minister Rupprechter könnte zu einem Trick greifen, um die Behörde von Wien nach Klosterneuburg zu verlegen

Wien – Im Umweltbundesamt wird am Donnerstag gegen die von Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) geplante Verlagerung von Wien nach Klosterneuburg protestiert. Am Vormittag wird eine Betriebsversammlung abgehalten, berichtete das Ö1-"Morgenjournal".

Rupprechter hatte zuletzt angekündigt, die Behörde mit ihren 500 Mitarbeitern aus der Bundeshauptstadt absiedeln zu wollen. In Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat er eine Unterstützerin, die Wiener Landesregierung kritisiert das Vorhaben aber massiv. Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) will dem Minister neue Standorte innerhalb Wiens, etwa in der Seestadt Aspern, vorschlagen.

Rupprechter könnte Gesetz mit Trick umgehen

Rupprechter will allerdings an Klosterneuburg festhalten, obwohl im Umweltkontrollgesetz Wien explizit als Standort festgeschrieben ist. Um dieses Gesetz nicht ändern zu müssen, könnte Rupprechter zu einem Trick greifen. Es könnte ein schlankes "Headquarter" in Wien bleiben und die Mehrheit der rund 500 Beschäftigten nach Niederösterreich übersiedelt werden, heißt es im Ö1-Bericht.

Eine Mehrheit für eine Gesetzesänderung dürfte der Minister im Parlament auch kaum bekommen. Der voraussichtliche Koalitionspartner FPÖ hat die Umsiedlungspläne zuletzt ebenfalls kritisiert. Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer deponierte, für seine Partei stehe die Absiedlung der Behörde "nicht auf der Agenda". Sein Argument: Klosterneuburg sei "kein strukturschwaches, ländliches Gebiet", es entstehe auch kein neuer Arbeitsplatz, lediglich die bestehende Belegschaft werde zu Pendlern gemacht.



Darauf hatte auch die Belegschaft hingewiesen, die von Rupprechter im Vorfeld nicht informiert worden war und erst aus den Medien über die Pläne erfuhr. Am Donnerstag soll nun bei einer Betriebsversammlung die weitere Vorgangsweise besprochen werden. (red, 9.11.2017)