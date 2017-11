Rekordfund: 12 Tonnen Kokain in Kolumbien beschlagnahmt

Drogen im Wert von 360 Mio. Dollar auf vier Fincas sichergestellt

Bogota – Der Polizei und dem Militär in Kolumbien ist der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes gelungen: Insgesamt zwölf Tonnen Kokain wurden beschlagnahmt. Die Drogen, die in vier Fincas in den Departements Antioquia und Choco sichergestellt wurden, sollen dem Kartell "Clan de Golfo" gehören.

"Zwölf Tonnen Kokain sind ein überzeugendes Zeichen der Stärke unserer Streitkräfte", lobte Präsident Juan Manuel Santos den Rekordfund. Ein Kilo Kokain, das in Kolumbien produziert werde, koste rund 1.500 Dollar (rund 1.300 Euro) und könne in den USA bis zu 30.000 Dollar einbringen. "Wenn wir diesen Kilopreis mit den 12 Tonnen multiplizieren kommen wir auf 360 Millionen Dollar."

"Größter Schlag der Geschichte"

Er sprach vom "größten Schlag der Geschichte". Laut General Jorge Nieto waren an der Operation "Agamenon II" auch rund 100 Geheimdienstmitarbeiter beteiligt, um die Kokainfarmen ausfindig zu machen. Rund 400 Sicherheitskräfte hätten schließlich bei dem Finale der lange vorbereiteten Operation mitgewirkt. Zum Teil wurden die Fincas aus der Luft attackiert. Das Kokain sollte an verschiedene Händlerringe verteilt werden, verantwortlich sei Dairo Usuga, alias "Otoniel", der Chef des Golf-Clans und einer der meistgesuchten Verbrecher Kolumbiens. Santos sagte, man hoffe nun, eine heiße Spur zu "Otoniel" zu bekommen. (APA, 8.11.2017)