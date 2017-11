Britische Entwicklungsministerin Priti Patel zurückgetreten

Zweiter Rücktritt im Kabinett May binnen einer Woche

London – In Großbritannien ist die Ministerin für Internationale Entwicklung, Priti Patel, wegen einer Reihe nicht abgesprochener Gespräche mit politischen Vertretern in Israel zurückgetreten. In einem Brief an Premierministerin Theresa May entschuldigte Patel sich am Mittwoch für ihr Verhalten und bot ihren Rücktritt an, wie die britische Regierung mitteilte.

Es handelt sich um den zweiten Rücktritt eines Kabinettsmitglieds binnen einer Woche, nachdem Verteidigungsminister Michael Fallon vergangene Woche nach Vorwürfen sexueller Belästigung sein Amt niederlegte.

Mit israelischen Regierungsvertretern getroffen

Patel war zuvor heftig in die Kritik geraten, weil sie sich ohne vorherige Absprache mit Regierungschefin Theresa May und Außenminister Boris Johnson während eines Urlaubs in Israel mit Regierungsvertretern getroffen hatte.

Patel kehrte am Abend vorzeitig von einem offiziellen Besuch aus Uganda zurück. Medienberichten zufolge hatte Premierministerin May sie zurückbeordert weil neue Details über Patels Israel-Reise bekannt wurden. Patel hatte sich für ihr Vorgehen bei May entschuldigt, hatte aber den Berichten zufolge Details verschwiegen.

Thatcher-Verehrerin

Patel wurde vor ihrem plötzlichen Rücktritt immer wieder als mögliche Nachfolgerin von Premierministerin Theresa May gehandelt. Die 45-Jährige gilt als glühende Verehrerin der "eisernen Lady", Margaret Thatcher (Premierministerin von 1979 bis 1990), und wird dem rechten Rand ihrer Partei zugeordnet.

Im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum im vergangenen Jahr setzte sie sich vehement für einen EU-Austritt ihres Landes ein. Sie gilt als gewandt im Umgang mit Medien.

Seit 2010 sitzt sie für den ostenglischen Wahlkreis Witham im Parlament. Nach dem Brexit-Referendum 2016 wurde sie von Theresa May als Entwicklungshilfeministerin ins Kabinett geholt. Zuvor hatte sie verschiedene Posten als Staatssekretärin im Finanzministerium und Arbeitsministerium inne. (APA, 8.11.2017)