Wiener Grüne: Rufe nach Rücktritt Vassilakous

Heumarkt-Gegner Hirschenhauser plant laut Medienberichten Antrag auf Landesversammlung am 25. November

Wien – Wiens grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ist mit einer Rücktrittsaufforderung aus den eigenen Reihen konfrontiert. Treibende Kraft ist offenbar Alexander Hirschenhauser, grüner Klubchef in der Inneren Stadt, berichteten mehrere Medien am Donnerstagnachmittag. Er stand im parteiinternen Streit um das Heumarktprojekt an der Spitze der Gegner.

Der Angriff erfolgt gut zwei Wochen vor der nächsten Landesversammlung, dem größten Parteigremium der Grünen. Dieses wird am 25. November tagen. Hirschenhauser will dort laut den Berichten einen Antrag einbringen, der Vassilakou die Niederlegung ihres Amtes bis zum nächsten Frühjahr nahelegt. Sie ist seit 2010 Verkehrs- und Planungsstadträtin und Vizebürgermeisterin – jedoch nicht Parteichefin. Diese Funktion gibt es bei den Wiener Grünen nicht.

Rückzug parallel zu Häupl

Für die APA war Hirschenhauser vorerst nicht erreichbar, der "Kronen Zeitung" sagte er: "Vassilakou sollte gemeinsam mit Häupl ihr Amt übergeben." Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hatte angekündigt, seine Funktion als Landesparteichef am 27. Jänner auf einem SPÖ-Parteitag zur Verfügung zu stellen und auch den Bürgermeisterposten wenige Monate danach zu übergeben.



Hirschenhauser hatte sich in der Debatte über die Heumarkt-Neugestaltung klar gegen Vassilakou und die Parteispitze gestellt und ordentlich mobilisiert. Eine Mitgliederbefragung ergab schließlich ein knappes Nein zu dem Hochhausprojekt auf dem Eislaufverein-Areal. Die grüne Führung folgte diesem Votum aber nicht, sondern gab die Abstimmung über das Projekt für ihre Mandatare frei. Obwohl drei grüne Abgeordnete nicht dafür stimmten, fand die Flächenwidmung eine rot-grüne Mehrheit. Das Wahldesaster der Bundesgrünen – auch in Wien haben sie massiv verloren – und die Ankündigung von Peter Pilz, bei der Wien-Wahl 2020 mit einer eigenen Liste antreten zu wollen, dürften die internen Zwistigkeiten nun wieder anheizen. (APA, 8.11.2017)