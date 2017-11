Burgstaller erhöhte mit Werbe-Clip Beliebtheit bei Fans

Große Resonanz überraschte den Schalke-Stürmer

ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller gehört bei Schalke 04 längst zu den Lieblingen der Fans, mit einem eigenwilligen Werbespot des Clubs für einen "Ugly Christmas Sweater" dürfte seine Beliebtheit in Gelsenkirchen aber noch weiter gestiegen sein.

Die große Resonanz des Clips in diversen Social-Media-Kanälen hat den Stürmer überrascht. "Aber wenn so viele Leute drüber lachen können, ist es umso schöner." Auch mannschaftsintern gab es den einen oder anderen Grinser. "Wir haben uns alle totgelacht, als wir es gesehen haben", erzählte Burgstaller im Rahmen des ÖFB-Trainingslagers im spanischen Marbella.

Seit seinem Wechsel zu den "Königsblauen" im vergangenen Jänner brachte er es in 37 Pflichtspielen auf 16 Tore und 6 Assists. "Dass es so schnell gegangen ist, hätte keiner erwartet. Ich fühle mich sehr wohl und bin sehr dankbar dafür, dass die Fans honorieren, was ich da vorne mache", sagte Burgstaller. (APA, red, 8.11.2017)