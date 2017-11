Verfassungsgericht: Kataloniens Unabhängigkeitserklärung ist nichtig

Urteil war erwartet worden

Madrid – Das spanische Verfassungsgericht hat die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens außer Kraft gesetzt. Das Urteil am Mittwoch war erwartet worden, da das Gericht bereits das Referendum zur Loslösung von Spanien untersagt hatte. An der Abstimmung am 1. Oktober hatten sich rund 40 Prozent der katalanischen Wahlberechtigten beteiligt. Diese stimmten mit klarer Mehrheit für eine Unabhängigkeit.

Nach der Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments Ende Oktober hatte die spanische Regierung die Regionalregierung abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen. Mehrere katalanische Politiker wurden unter dem Vorwurf der Rebellion in Haft genommen. Regionalpräsident Carles Puigdemont setzte sich nach Belgien ab. Für den 21. Dezember wurden Neuwahlen in Katalonien angesetzt. (APA/Reuters, 8.11.2017)