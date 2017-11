Doskozil wird burgenländischer Finanzlandesrat

Die SPÖ Burgenland beschloss am Mittwoch jene Personalrochaden, die bislang als offenes Geheimnis gehandelt wurden

Eisenstadt – Am Mittwochnachmittag tagte in Eisenstadt ein außerordentlicher SPÖ-Parteivorstand, um Personalfragen zu beraten. Danach wurde, was bislang als offenes Geheimnis gehandelt wurde, offiziell: Hans Peter Doskozil, der bis zur Angelobung von Schwarz-Blau noch amtierende Verteidigungsminister, kehrt ins Burgenland zurück, um hier auf dem Posten des Landesrats für Finanzen und Kultur darauf zu warten, Hans Niessl 2019 als Landeshauptmann abzulösen.

Diese Heimkehr hat eine rege Rochadetätigkeit ausgelöst. Der bisherige Finanzlandesrat Helmut Bieler geht mit Jahresende in Pension. Alle Änderungen wurden am Mittwochnachmittag bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung der burgenländischen SPÖ abgesegnet.

Auf das Nationalratsmandat von Hans Peter Doskozil – Doskozil holte als Spitzenkandidat auf der Landesliste immerhin knapp 28.000 Vorzugsstimmen – rückt die Bürgermeisterin aus dem mittelburgenländischen Steinberg-Dörfl nach, Klaudia Friedl.

Übergangslösung im Klub

Friedls Mandat im Landtag wird Bundesrat Peter Heger besetzten, auch er ein Mittelburgenländer. Er hat bei der Kommunalwahl im Oktober den Bürgermeistersessel verloren. Sein Bundesratssitz wird künftig ein Südburgenländer einnehmen: Jürgen Schabhüttl. Der Bürgermeister von Inzenhof rückte 2015 auf den Nationalratssitz des Norbert Darabos nach. Der wurde 2015 Sozial- und Gesundheitslandesrat im Burgenland. Dass auch er im Zuge weiterer Rochaden woanders hin geschoben wird, gilt als wahrscheinlich.

Denn es ist einiges in Bewegung gekommen in der burgenländischen SPÖ. Am Montag hat sich Klubobmann Robert Hergovich Richtung Arbeiterkammer verabschiedet. Seine Nachfolgerin, Ingrid Salamon, die Bürgermeisterin von Mattersburg, gilt mit ihren 59 Jahren als Übergangslösung bis 2020. Da stehen die nächsten Landtagswahlen an. Mit dem Spitzenkandidaten Doskozil. (wei, 8.11.2017)