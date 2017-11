TV- und Radiotipps für Donnerstag, 9. November

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, Am Schauplatz: Sehnsuchtsland Russland, Land ohne Äcker – Wenn der Boden verschwindet, Die Haut, in der ich wohne und Akte Grüninger

19.40 REPORTAGE

Re: Ehe "light" – Die etwas andere Art zu heiraten Heiraten kann in Deutschland kompliziert sein. Und bei einer Scheidung wird es oft teuer. Eine Art "Ehe light" böte eine Lösung: In Frankreich ist das "einfache Heiraten" bereits möglich. Bis 20.15, Arte

20.15 BESTSELLERVERFILMUNG

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, S/RU/GB/F/ES 2013, Felix Herngren) Allan Karlsson hat Geburtstag. Er wird 100 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch während sich der Bürgermeister und die lokale Presse auf das große Spektakel vorbereiten, hat der Hundertjährige ganz andere Pläne: Er verschwindet einfach, und schon bald steht ganz Schweden wegen seiner Flucht auf dem Kopf. Nach dem millionenfach verkauften Bestseller von Jonas Jonasson. Bis 22.30, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Sehnsuchtsland Russland Andreas Mannsberger berichtet über Österreicher, die nach Russland auswandern wollen, weil sie Angst vor den kulturellen Veränderungen in Europa haben. Sie sehen Putin als Retter des Abendlandes und sind überzeugt davon, dass in den nächsten Jahren in Europa ein Bürgerkrieg ausbrechen wird. Bis 22.00, ORF 2

21.10 REPORTAGE

Land ohne Äcker – Wenn der Boden verschwindet Jeden Tag verliert Österreich im Schnitt 15 Hektar Ackerland an Siedlungsflächen. Das entspricht mehr als 20 Fußballfeldern. In den Ballungszentren steigt der Bedarf an Wohnraum, während Dörfer veröden und zerfallen. Welche Folgen haben die Verteilungskämpfe für die Ernährungssicherheit oder den Hochwasserschutz? Bis 22.15, Servus TV

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Hotel Kambodscha Kambodscha zählt zu den ärmsten Ländern der Welt, viele müssen hier von umgerechnet 1,80 Euro pro Tag leben. Marion Mayer-Hohdahl besucht ein Dorf in der Nähe von Siam Reap, wo die Österreicherin Helga Nagy eine der renommiertesten Hotelfachschulen des Landes leitet und nicht nur Jugendlichen eine Perspektive bietet. Bis 22.30, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Im Steuerparadies – Zahlen wirklich nur Arme und Dumme? Gäste bei Michael Fleischhacker sind u. a. Ulrich Schneider, Sozialexperte, und Michael Hörl, Autor des Buches Die Armutslüge, um über die Paradise Papers und Tricks zur Steuervermeidung zu diskutieren.

Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Skiwinter beginnt: Neuerungen und Erwartungen. 2) Geld ohne Bank: wie Unternehmer profitieren, was Anleger riskieren. 3) Kraftwerke und Mozartkugeln: der Marshallplan als Erfolgsmodell. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Peter Klien, Willkommen Österreich-Außenreporter und Kabarettist, Herbert Lackner, Journalist und Autor, Marika Lichter, Sängerin und Schauspielerin, und Diana Köhle, Veranstalterin und Moderatorin des Tagebuch-Slams. Bis 0.05, ORF 2

23.45 SCHRILL

Die Haut, in der ich wohne (ES 2011, Pedro Almodóvar) Der plastische Chirurg Robert Ledgard (Antonio Banderas) ist ein Meister seines Fachs. Er lotet mit Hautexperimenten die Grenzen aus, was machbar und ethisch vertretbar ist. Anstelle von Leichen im Keller hütet er in einem Versteck eine bildschöne Frau (Elena Anaya) und ihr Geheimnis voller Tragik und Leidenschaft. Schrilles Stück mit Horrorelementen und nicht immer ganz freiwilliger Komik. Bis 1.35, SRF 1

0.05 HOLOCAUST

Akte Grüninger (Ö/D 2014, Alain Gsponer) Paul Grüningers Zivilcourage ist es zu verdanken, dass mehr als 3000 flüchtende Juden aus Österreich und Deutschland trotz geschlossener Grenzen und Visumspflicht 1938 noch Aufnahme in der Schweiz gefunden haben. Der Beamte Robert Frei (Maximilian Simonischek) soll das unterbinden. Eine eindrucksvoll verfilmte Schicksalsgeschichte nach wahren Begebenheiten. Bis 1.35, ORF 2