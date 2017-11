Fußgänger auf Zebrastreifen überfahren: Graz reagiert

Ampelschaltung und Beleuchtung werden verändert – Stadträtin appelliert an Verkehrsteilnehmer

45 Meter weit wurde ein 76-jähriger Grazer am Wochenende von einem Auto mitgeschleift, das ihm auf einem Schutzweg übersehen hatte. Der Mann starb an seinen Verletzungen, der Fahrer flüchtete zunächst, stellte sich schließlich aber der Polizei. Am Dienstag überfuhr eine 30-Jährige in der Peter-Rosegger-Straße eine 67-jährige Frau, die gerade einen Zebrastreifen überqueren wollte. Die Pensionistin starb noch an der Unfallstelle.

Die beiden tödlichen Unfälle veranlassen die Stadt Graz nun zu handeln: In einer Aussendung appellierte Verkehrsstadträtin Elke Kahr nun an die Autofahrer, besonders in der grauen, dunklen Jahreszeit verstärkt auf Schutzwege zu achten. Fußgänger sollte sich zudem nicht auf den Vortritt auf Schutzwegen verlassen und ebenso aufpassen, sagt Kahr.

Ampel länger in Betrieb

Doch auch konkrete Schritte sollen die Sicherheit auf den Grazer Straßen erhöhen: So soll an der Kreuzung, an der der 76-Jährige starb – zwischen Triesterstraße und Wagner-Jauregg-Straße – die Ampel um zwei Stunden länger, nämlich bis 24 Uhr, in Betrieb sein. Auf lange Sicht soll sie rund um die Uhr den Verkehr regeln. In der Peter-Rosegger-Straße wird die Straße zudem besser ausgeleuchtet. (red, 8.11.2017)