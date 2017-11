Wenn es um Obst geht, greifen die Österreicher am liebsten zu Äpfeln. Platz zwei und drei belegen Bananen und Erdbeeren

Äpfel sind das beliebteste Obst der Österreicher: 90 Prozent gönnen sich zumindest hin und wieder diesen Snack. Knapp dahinter folgen Bananen, Erdbeeren, Weintrauben und Himbeeren. Auch wenn man die beiden nicht vergleichen soll: Die Birne findet sich in der am Mittwoch veröffentlichten Integral-Umfrage abgeschlagen auf Platz zehn.

Zur Beliebtheit des Apfels könnte auch beitragen, dass ihm von drei Viertel zugeschrieben wird, gesund zu sein: Diese stimmen nämlich dem englischen Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away" zu.

foto: apa

Hingegen scheiden sich die Geister, welche Farbe zu bevorzugen sei: 41 Prozent lieben mehrfarbige Äpfel, etwas weniger (31 Prozent) mögen rote am liebsten und ein Fünftel stimmt für die grüne Variante. Die Schale wird von beachtlichen 88 Prozent mitverspeist, jedoch verschmähen 71 Prozent das Kerngehäuse. Vier von zehn Befragten stehen auf süße Äpfel, ein knappes Drittel mag es sauer, dem Rest ist es offenbar egal.

Äpfel aus der Region

Praktisch jeder (92 Prozent) hat schon einmal Äpfel frisch von einem Baum gepflückt. Ob es sich dabei um den eigenen Baum handelt, ist offenbar ziemlich egal. Die Hälfte der Pflücker hat sich dabei schon einmal bei fremdem Eigentum bedient, vorzugsweise jenem des Nachbarn.

Bei der Herkunft der gekauften Äpfel zeigen sich die Österreicher recht heimatbewusst: 92 Prozent ist es wichtig, dass diese aus der Alpenrepublik stammen, am besten aus der eigenen Region (88 Prozent). Eine Vorgabe, die von den zweitplatzierten Bananen wohl nur schwer zu erfüllen ist. (APA, 8.11.2017)