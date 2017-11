Bootsunfall am Wörthersee: Anwalt kündigt Beweisanträge an

Verteidiger wirft Staatsanwaltschaft unvollständige Ermittlungen vor

Klagenfurt – Der Verteidiger jenes 44-jährigen Niederösterreichers, der am 2. Juni laut Staatsanwaltschaft einen tödlichen Motorbootunfall am Wörthersee verursacht hat, wirft der Justiz unvollständige Ermittlungen vor. Alexander Todor-Kostic kündigte gegenüber der APA an, noch vor der Verhandlung Beweisanträge an das Gericht stellen zu wollen.

"Nicht alle Unfallvarianten überprüft"

Es seien nicht alle Unfallvarianten hinreichend geprüft worden, kritisierte Todor-Kostic am Mittwoch. Nicht berücksichtigt habe die Staatsanwaltschaft auch das Privatgutachten, das er von einem internationalen Schifffahrtsexperten habe erstellen lassen.

Einspruch werde es seinerseits keinen geben. Nicht, weil er das nicht wolle, sondern aus rechtlichen Gründen: "Bei einem Strafantrag ist das nicht möglich, wir müssen uns daher der Hauptverhandlung stellen." Welche Beweisanträge er genau stellen will, ließ der Anwalt offen. Das müsse er erst mit seinem Mandanten besprechen. (APA, 8.11.2017)