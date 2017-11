Causa Pilz: Klub tagt und schweigt

Mandatare beraten nach Rückzug von Listengründer über Obmannschaft – womöglich bis zum Abend

Wien – Die zukünftigen Abgeordneten der Liste Pilz haben sich einen Tag vor ihrer Angelobung im Nationalrat zu einer Klubsitzung getroffen. Dabei soll unter anderem festgelegt werden, wer nach dem Mandatsverzicht von Parteigründer Peter Pilz Klubobmann oder Klubobfrau werden soll. An die Öffentlichkeit drang am Mittwoch bis zu Mittag nichts aus der Sitzung, auch der Ort blieb geheim.

"Weil wir in Ruhe tagen wollen", begründete Neo-Mandatar Peter Kolba das Stillschweigen rund um die Klubsitzung. In den vergangenen Tagen war die Fraktion in schwere Turbulenzen geraten: Nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung verzichtete Listenerster Pilz – nach einigem Hin und Her – auf die Annahme seines Mandats und kündigte an, sich für einige Zeit zurückziehen zu wollen.

Rossmann als Kandidat genannt

Die Liste Pilz zieht mit acht Mandataren in den Nationalrat ein, die bei der ersten Sitzung der neuen Periode angelobt werden. Drei Mandatare waren schon zuvor im Nationalrat: Die ehemaligen Grünen Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sowie Daniela Holzinger für die SPÖ. Dazu gesellen sich Kolba, der Anwalt Alfred Noll, Stephanie Cox und Alma Zadic. Für Pilz nachrücken soll Martha Bißmann.

Beste Chancen auf die Klubobmannschaft dürften die bereits erfahrenen Parlamentarier der Liste Pilz haben. Im Vorfeld der Sitzung wurde vor allem Rossmann als aussichtsreicher Kandidat genannt. Die Klubsitzung könnte dem Vernehmen nach bis in die Abendstunden dauern. (APA, 8.11.2017)