Schwere Vorwürfe gegen TV-Serienstar Ed Westwick

Schauspielerin Kristina Cohen erhob Anschuldigung der Vergewaltigung – US-Polizei ermittelt – Britischer Schauspieler wies Behauptungen zurück: "Ich kenne diese Frau nicht"

Hollywood/London – Die Reihe der von Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfen getroffenen Prominenten wird täglich länger: Seit Dienstag gehört Serienstar Ed Westwick dazu. Die Polizei in Los Angeles erklärte, sie gehe Vergewaltigungsvorwürfen der Schauspielerin Kristina Cohen nach. Cohen hatte den Star aus der TV-Jugendserie "Gossip Girl" am Montag im Sozialnetzwerk Facebook der Vergewaltigung bezichtigt.

Kristina Cohen zufolge liegt der Vorfall rund drei Jahre zurück. Damals habe sie sich mit einem Produzenten und Westwick in dessen Haus getroffen. Eine Einladung, zum Abendessen zu bleiben, habe sie zunächst wegen Müdigkeit abgelehnt, sich dann aber überreden lassen und sich kurz im Gästezimmer hingelegt. "Ich bin schließlich eingeschlafen, als ich plötzlich aufwachte und Ed auf mir lag und mit seinen Fingern in mich eindrang."

Westwick wies die Vorwürfe zurück

Sie sei wie gelähmt gewesen, habe ihn aufgefordert aufzuhören, doch er sei zu stark für sie gewesen. "Er drückte mich runter und vergewaltigte mich." Der nicht namentlich genannte Produzent habe Cohen die Schuld gegeben und sie gewarnt, eine Anzeige gegen Westwick würde ihre Karriere ruinieren. Cohen war unter anderem in kleinen Rollen in den Serien "Californication" und "The Middle" zu sehen.

Westwick wies die Vorwürfe zurück. "Ich kenne diese Frau nicht", schrieb der 30-jährige Brite im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe nie eine Frau mit Gewalt zu etwas gezwungen. "Ich habe mit Sicherheit nie jemanden vergewaltigt", fügte Westwick hinzu.

Die US-Filmbranche wird derzeit von zahlreichen Vorwürfen sexueller Übergriffe erschüttert. Auslöser der jüngsten Sexismus-Debatte waren Enthüllungen, wonach der Produzent Harvey Weinstein über drei Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell bedrängte. Mehr als hundert Frauen meldeten sich mit entsprechenden Vorwürfen, darunter Stars wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mehrere Frauen werfen Weinstein Vergewaltigung vor. (APA, 8.11.2017)