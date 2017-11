Kindergartenstudie: Uni Wien präsentiert heute Prüfergebnis

Agentur für wissenschaftliche Integrität mit Untersuchung beauftragt

Wien – Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der externen Prüfung der vom Islamforscher Ednan Aslan verfassten Studie über Islamkindergärten in Wien werden am Mittwoch präsentiert. Das hat die Universität Wien am Dienstagabend mitgeteilt.

Ab 11.30 Uhr läuft der Livestream zur Pressekonferenz.

Die Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) wurde beauftragt, die umstrittene Expertise zu prüfen. Dies sei geschehen, da Vorwürfe erhoben wurden, die Studie entspreche nicht den "Standards der guten wissenschaftlichen Praxis", hieß es. Konkret war der Verdacht geäußert worden, dass die Studie im Integrationsministerium umgeschrieben beziehungsweise inhaltlich zugespitzt wurde – was Aslan bisher stets bestritten hat.

Die OeAWI-Kommission unter der Leitung von Stephan Rixen (Universität Bayreuth) hat der Universität Wien nun ihre Stellungnahme vorgelegt. Diese wird von Rektor Heinz Engl vorgestellt, Rixen wird per Video zugeschaltet wird. (APA, 8.11.2017)